ينشر موقع “صدى البلد"، أسعار الذهب اليوم السبت 12-6-2021 في مصر، وفقا لآخر تحديث للمواقع المتخصصة في أسعار الذهب وذلك خلال مستهل التعاملات، وأليكم أسعار الذهب الجديدة:

وجاء سعر الذهب كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 923 إلى 926 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 846 إلى 849 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 808 إلى 808 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 693 إلى 694 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 539 إلى 540 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 462 إلى 463 جنيها.

أسعار الذهب اليوم حيث وصل سعر الأونصة 28,719 إلى 28,790 جنيه.

أسعار الذهب اليوم ووصل سعر الجنيه الذهب 6,464 إلى 6,480 جنيه.

أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر الكيلو 923,429 إلى 925,714 جنيه.

سعر الذهب اليوم

وعن سعر الذهب اليوم فأن صاغة الذهب تعتمد على ما يسمى “الشاشة”، أو شاشة سعر الذهب اليوم والتي تمد التجار والبائعين بأحدث قيمة لـ سعر الذهب اليوم وذلك بشكل لحظي، إلا أن نشر سعر الذهب اليوم يتم عبر التغيرات التي تحدث بشكل ملحوظ فقط.

وعن سعر جرام الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية فيختلف بيع سعر جرام الذهب دونها عن سعر جرام الذهب بها من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب و سعر جرام الذهب الأساسي، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

وتراجع سعر الذهب الان عالميا، إذ ارتفع الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأمريكي التي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

ونزل سعر الذهب الان في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1888.20 دولار للأوقية.