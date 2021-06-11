بسبب لقاح كورونا.. أحمد موسى: الدول الكبرى تتعامل بأنانية مع الفقيرة.. فيديو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن قضية كورونا من أهم القضايا التى تم مناقشتها بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.
وقال موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، قائلا:"اقضية كورونا أيضا تم تناولها فى قمة دول السبع ".
وتابع موسى قائلا:"الدول السبع تتحدث عن أنها ستقدم 500 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة".
وأضاف موسى قائلا:" الأنانية تحكم العالم، الدول الغنية بعد تلقيح 70% من مواطنيها بدأت تتحدث عن تقديم اللقاحات إلى الدول الفقيرة".
وقال موسى، أن مصر ستتوسع فى إنتاج لقاح كورونا وبحلول نهاية ديسمبر ستكون مع اعطت اللقاح لـ 40 مليون مصر".