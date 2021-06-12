وباء انتهازي.. استشاري مناعة يكشف مستجدات الفطر الأسود

قال الدكتور امجد الحداد ، استشارى الحساسية والمناعة ، إن الفطر الأسود ليس حالة جديدة ظهرت هذه الأيام ولكنه موجود منذ قديم الأزل وكان عبارة عن فطريات ضعيفة للغاية وكان يهاجم مرضى الايدز والمثبطات المناعية وكان هناك حالات فردية تصاب بهذا المرض.

وأضاف " الحداد" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن الفطر الأسود ضعيف للغاية وأصبح مصدر فزع فى الوقت الحالى خاصة بعد سماع إصابات عنه بعد انتشار فيروس كورونا وعلى مار عام ونصف زاد استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية ووجود حالات سكر غير منتظم وتناوله كميات كبيرة من الكورتيزون.



ولفت إلى أن الفطر الأسود غير معدى على الاطلاق وانتهازى عن طريق عدم قدرته على مهاجمة المريض ولكنه ينتهز الفرصة لمهاجمة المريض وهذا الفطر غير معدى على الاطلاق ومن الممكن أن يصيب مريض السكر الغير منتظم وتناول كميات كبيرة من المضادات الحيوية والكورتيزون وهذا الشخص معرض للاصابة ب الفطر الأسود ولكنها فرصة ضعيفة.

وتابع أن النموذج الهندى من الفطر الأسود وجد بيئة اجتماعية تعانى من الكورونا بكميات كبيرة وحالات وفيات والبيئة عج ب الأسمدة والأتربة والمخلفات العضوية ، مطالبا المواطنين ب اتخذا كافة الإجراءات الاحترازية حيال كوورنا أو الفطر الأسود وتجنب تناول أى بروتوكولات وهمية وليس هناك وباء ب الفطر الأسود فى مصر نظرا لضعفه، وعند الشعور بأى أعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة وسخونية يرجى التواصل مع الطبيب واخذ البروتوكولات الطبية المناسبة ونكون أكثر حذرا من تناول الكورتيرزن وعدم الاسراف فى تناول المضادات الحيوية .



