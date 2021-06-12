بيشتغل يوم إجازته.. أبو العينين: لا يوجد رئيس يعمل مثل السيسى.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد تنمية شاملة فى كل ربوع البلاد، بفكر تنموي كبير، معقبا:" عمرى ما شوفت رئيس دولة بينزل يوم إجازته غير الرئيس السيسى، والحكومة معه تعمل ليل نهار".

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا في مدينة شرم الشيخ.

وطالب وكيل مجلس النواب، بتعميم تجربة مصر التنموية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القارة الأفريقية.

وأكد أبو العينين، أن بتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة وليس بالصناعات التقليدية، معقبا:" الدول الصناعية الكبرى حاليا بتلفظ الصناعات التقليدية".

وأوضح وكيل مجلس النواب، التحدى الحقيقى أمام القارة الأفريقية، تحويل الصعوبات إلى منح والاهتمام بالبنية التحتية والفوقية معا.

وطالب أبو العينين، بالتواصل المستمر بين حكومات والقطاع الخاص بين الدول الأفريقية.