أمريكا: قدمنا أكثر من 306 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن سلطات الولايات المتحدة أعطت أكثر من 306 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وذكرت المراكز الأمريكية أنها أعطت حتى الآن 306 ملايين و509795 جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" في البلاد حتى صباح الجمعة، وقامت بتوزيع 373 مليونا و413954 جرعة، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت المراكز إن 172 مليونا و758350 شخصا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في حين حصل 142 مليونا و95530 على تطعيم كامل.

ويشمل إحصاء المراكز حتى صباح اليوم الجمعة اللقاحات التي تتطلب الحصول على جرعتين مثل "موديرنا" و"فايزر/بيونتيك"، إلى جانب لقاح "جونسون آند جونسون" الذي يتكون من جرعة واحدة فقط.