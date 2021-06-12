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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعرض إعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا في حال التزام جونسون بالبريكست

ماكرون و جونسون
ماكرون و جونسون

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا إذا التزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق الذي وقعه لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وفقاً لـ "رويترز".

ومنذ أن أكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي، أواخر العام الماضي، توترت العلاقات مع التكتل، وخصوصا فرنسا، وأصبح ماكرون أعلى المنتقدين صوتا لرفض لندن احترام شروط جزء من اتفاق البريكست.

وقال مصدر، إن ماكرون أبلغ جونسون خلال اجتماع لدول مجموعة السبع في جنوب غرب إنجلترا، بأن لدى البلدين مصالح مشتركة، لكن العلاقات لا يمكن أن تتحسن إلا إذا التزم جونسون باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: ”الرئيس أبلغ بوريس جونسون بأن هناك حاجة لإعادة ضبط العلاقات الفرنسية البريطانية“.

وتابع: ”يمكن أن يحدث هذا بشرط أن يلتزم باتفاقه مع الأوروبيين“، مشيرا إلى أن ماكرون تحدث إلى جونسون باللغة الإنجليزية.

وقال قصر الإليزيه، إن لدى فرنسا وبريطانيا رؤية ومصالح مشتركة حول العديد من القضايا العالمية، ”ونهج مشترك للسياسة عبر الأطلسي“.

وسيلتقي جونسون، في وقت لاحق اليوم، مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، التي ربما تثير مسألة الخلاف حول جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يُسمى ”بروتوكول أيرلندا الشمالية“.

ويريد الزعيم البريطاني الذي يستضيف اجتماع دول مجموعة السبع أن تركز القمة على القضايا العالمية، لكنه تمسك بموقفه بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بمرونة أكبر فيما يتعلق بمنهجه لتيسير التجارة مع أيرلندا الشمالية.

ويهدف البروتوكول إلى إبقاء أيرلندا الشمالية، المتاخمة لأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، في كل من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. لكن لندن تقول إن البروتوكول غير مستدام بشكله الحالي؛ بسبب الاضطراب الذي أحدثه في إمدادات السلع اليومية إلى أيرلندا الشمالية.

ماكرون بريطانيا جونسون البريكست الاتحاد الأوروبي

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