عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. رئيس الحكومة يدعو لتشديد الرقابة على القطاع الخاص

صدى البلد

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على الحاجة لتنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين.

وبحسب وسائل إعلام ليبية،  أضاف الدبيبة اليوم السبت في كلمته بالعاصمة طرابلس خلال المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار "المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل" أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومن شأنه أيضا أن يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.

وشدد الدبيبه على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي مبينا أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية.

الدبيبة يرحب بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا ويطالب برفع الحظر الجوي

الأمن والاقتصاد | تقارير ترصد مطالب الليبيين من حكومة الدبيبة والبرلمان

وأكد الدبيبة تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.

ودعا الدبيبة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير الاحتياجات من الخدمات الصحية بشكل يغني البلاد عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.

وأشار  إلى أن الأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم العمل بجد واحترام المهنة وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع.

وشارك في المؤتمر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة  خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الصحة علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

 

 

 

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية أزمة كورونا ليبيا القطاع الخاص رئيس الحكومة الحكومة الليبية العاصمة طرابلس

موضوعات متعلقة

إهانة شديدة.. مصادر: وزير دفاع تركيا دخل ليبيا دون إخطار السلطات

ليبيا.. جمعية الهلال الأحمر تندد بمحاولات اختراقها والتدخل بعملها

ترشيحاتنا

تقرير تونسي: فرجاني ساسي يتلقى عرضا مغريا من الدوري الإيراني

وزير الأوقاف : قرار السعودية بشان الحج صائب وفهم دقيق للواقع

بعد 4 أشهر من الجريمة.. إحالة المتهمين بقتل حمادة الكبابجي للجنايات

كيفية احتساب عدة المتوفى عنها زوجها ؟ دار الإفتاء تجيب

ترزي المشاهير: محمد رمضان رجعلي فلوسي الفجر.. و«اعتذرلي» والأزمة انتهت

السعودية تعلن فتح باب التقديم لفريضة الحج هذا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

لاصحة لعدم توافرها.. الكهرباء تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية الشهر

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

«الجنايات» تطلب ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب فى قضية «داعش إمبابة»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ