ليبيا .. رئيس الحكومة يدعو لتشديد الرقابة على القطاع الخاص
أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على الحاجة لتنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين.
وبحسب وسائل إعلام ليبية، أضاف الدبيبة اليوم السبت في كلمته بالعاصمة طرابلس خلال المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار "المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل" أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومن شأنه أيضا أن يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.
وشدد الدبيبه على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي مبينا أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية.
وأكد الدبيبة تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.
ودعا الدبيبة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير الاحتياجات من الخدمات الصحية بشكل يغني البلاد عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.
وأشار إلى أن الأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم العمل بجد واحترام المهنة وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع.
وشارك في المؤتمر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الصحة علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.