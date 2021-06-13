سعر الذهب اليوم 13-6-2021

شهدت اسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-6-2021، بالرغم من انخفاضه أمس بمعدل طفيف على مستوي الأعيرة الذهبية لدى محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب 922 جنيها.



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في الاسواق لـ 807 جنيهات.



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط لـ 692 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة لنحو 538 جنيها .



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6456 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 922.3 ألف جنيه.

أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.