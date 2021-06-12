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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل تهنئ محمد فراج بعقد قرانه على بسنت شوقي

محمد فراج
محمد فراج

هنّأت الفنانة أمينة خليل ، الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي على حفل زفافهما الذي عقد أمس بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن .
 

ونشرت أمينة خليل صورة محمد فراج وزوجته وعلقت قائلة “أ‪لف ألف مبروك  ربنا يخليكم لبعض دايماً ويحفظكم ويسعدكم ”
 

واحتفل محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما أمس في حفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وقرر الثنائي محمد فراج و بسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن" واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.

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