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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

2 محليين و2 أجانب.. من هو بديل فرجاني ساسي في الزمالك؟.. تفاصيل

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر وتقارير مؤكدة، نية اللاعب التونسي فرجاني ساسي الرحيل عن نادي الزمالك وتوقيعه لنادي الريان القطري، بات منتصف ملعب الزمالك في حاجة لدعم ضروري خلال الفترة المقبلة.

وبدأت اللجنة المكلفة لإدارة النادي في البحث عن البدائل المتاحة لتعويض غياب اللاعب فرجاني ساسي، في ظل قلق الإدارة الفنية من الاعتماد على إمام عاشور كخيار وحيد في هذا المركز.

وبرزت 4 أسماء خلال الفترة الماضية، كخيارات متاحة للزمالك للتعاقد معهم منها 3 لاعبين من الدوري المصري، منهم لاعب اجنبي، بالإضافة إلى لاعب رابع من الدوري المغربي.

إيزي إيميكا 

بدأ الحديث عن مفاوضات نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي، لضم اللاعب إيزي إيميكا، لاعب خط وسط المصري.

ورغم  تأكيدات بعض المصادر بوجود باب للمفاوضات بشأن اللاعب، لكن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، ورئيس اللجنة الفنية للنادي، نفى ذلك في الوقت الحالي.

وقال فاروق جعفر إنه لم يتم فتح باب المفاوضات مع أي لاعب لأن الزمالك في الفترة الحالية يحافظ علي تركيز لاعبيه واستقرار النادي خصوصا مع ضغط المباريات والمعسكرات للاعبي الفريق.

يحيى جبران 

وكشفت مصادر للثحف المغربية عن وجود مفاوضات بين الزمالك ونادي الوداد المغربي لضم لاعب خط الوسط " يحيى جبران.

واوردت الصحافة المغربية تقارير عدة بشأن وجود مفاوضات من جانب الزمالك مع نادي الوداد المغربي الذي ينتظره لقاء هام مع كايزر تشيفز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 صحيفة "le 360" المغربية أكدت أن إدارة الزمالك تسعى للتعاقد مع لاعب خط وسط ميدان الوداد الرياضي يحيى جبران، خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وقد يعيق عامل السن اتمام صفقة انتقال يحيى جبران إلى الزمالك حيث يبلغ من العمر 29 عاما.

محمد عبد العاطي 

زظهر لاعب خط وسط نادي وادي دجلة في الصورة ضمن الخيارات الأكثر إتاحة لدى نادي الزمالك من أجل الانتقال إلى صفوفه قادما من فريق الغزلان.

ويتميز محمد عبد العاطي بالقوة البدنية والمهارة، ويتميز بقدرته على اللعب في مراكز متعددة في خط الوسط، سواء في مراكز الارتكاز أو صناعة اللعب.

ويبلغ محمد عبد العاطي من العمر 25 عامًا، ويسعى الزمالك للتفاوض مع اللاعب منذ فترة سابقة، حيث أكد اللاعب قبل ذلك ان الزمالك فاوضه 3 مرات.

مهند لاشين 

لاعب خط وسط فريق طلائع الجيش، صاحب الأداء اللافت في مسابقة الدوري المصري، استطاع اقناع حسام البدري مدرب المنتخب لاستدعائه في المعسكر الأخير، كما تمكن من جذب أنظار نادي الزمالك للتعاقد معه كبديل لفرجاني ساسي.

مهند لاشين يبلغ من العمر 25 عامًا، ويعد من أفضل لاعبي الدوري خلال الموسم الحالي.

وصرحت مصادر مسؤولة بنادي طلائع الجيش، عن وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع الجيش من أجل ضم اللاعب عوضًا عن رحيل احد نجوم الفريق. 

فرجاني ساسي إيزي إيميكا مهند لاشين يحيى جبران محمد عبد العاطي

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