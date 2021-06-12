مدير وحدة زراعة الأعضاء: هذا الحل الوحيد لحالات مرضى الكبد المتأخرة| فيديو

قال الدكتور يحيى زكريا، مدير وحدة زراعة الأعضاء، إن الحل الوحيد لأصحاب مرضى الكبد المتأخر زراعة الكبد.

وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن عملية زراعة الكبد عملية صعبة جدا ولها تحضيرات كبيرة جدا، ولابد من مشاركة الكثير من الأقسام بها.



وأشار مدير وحدة زراعة الأعضاء،: "الدولة المصرية حاليا تدعم زراعة الكبد كاملا، وتقوم بدفع 310 آلاف جنيه لكل حالة"، متابعا: "الدولة رحمت المواطنين من موضوع المناقصات والمزايدات التي كانت تحدث في الماضي".



وأوضح: "معظم مراكز زراعة الأعضاء في مصر كانت تستعين بخبير أجنبي في البداية"، لافتا: "برنامج زراعة الأعضاء في كلية الطب بجامعة المنصورة يعتبر ثالث برنامج على مستوى العالم من حيث العدد والنتائج".

