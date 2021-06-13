حسين هريدي: مؤتمر الدوحة حول سد النهضة لتعزيز الحق المصري السوداني.. فيديو

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية مؤتمر الدوحة لتعزيز الحق المصري السوداني في مياه النيل.

وقال "هريدي"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هذا المؤتمر جاء بناء على طلب من الحكومتين المصرية والسودانية، بعد زيارة وزيري الخارجية والري المصري للخرطوم منذ أيام قليلة واجتموا خلالها بالفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حكمدوك".

وأضاف: "تقرر في هذه الاجتماعات تكثيف التحرك المصري السوداني على المستوى الدولي والأفريقي والعربي من أجل شرح وجهتي النظر المصرية والسودانية من مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني قبل التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان".

وتابع: “المؤتمر يأتي في إطار تحركات مصرية وسودانية خلال الشهرين الماضيين، وتوج التحرك المصري بخطاب وجه اليوم إلى رئيس مجلس الأمن، ومرفق به ملف كامل عن تطورات المفوضات بالنسبة لقضية سد النهضة”.

وتابع: "المؤتمر يعتبر تحرك دبلوماسي مطلوب تساند الموقف المصري والسوداني في الساحة الدولية، ومما لا شك فيه أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل يبعث رسالة إلى كل من إثيوبيا والدول الأفريقية أن الدول العربية تؤيد الموقف المصري والسوداني".