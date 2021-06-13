الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

فارق الأسد «سكارفيس» الشهير في كينيا الحياة يوم الجمعة الماضية، فعلى عكس الأسود الأخرى تركت الندبة المميزة على وجه سكارفيس أثرها داخل نفوس محبي البرية في جميع أنحاء العالم.

ونشر برنامج Mara Predator Conservation بيان أعلن فيه وفاة الأسد سكارفيس في كينيا، والذي يعكس شخصية سكار في فيلم سيمبا الشهير.

وجاء في البيان المنشور على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "ننعي بحزن اليوم وفاة سكارفيس الأسد الأسطوري لأسباب طبيعية في منزله الحبيب مارا ماشي في كينيا".

وقال برنامج مارا بريداتور للمحافظة على البيئة: "كنا السيارة الوحيدة في الموقع وبقينا جانبه، على أمل أن نوفر له أي نوع من الراحة قبل وفاته بلحظات".

جاء لقب الأسد (سكارفيس) من ندبة على إحدى عينيه، جعلته أشبه بالشخصية الكارتونية المعروفة "سكار"، وكان من أكثر المعالم السياحية شهرة في مارا.

عانى سكارفيس من إصابات قليلة على مر السنين، لكنه ظل قوياً حتى وفاته، وقد نعى عشاق الحياة البرية بحزن سكارفيس على مواقع التواصل الاجتماعي.