صحف السعودية اليوم| المملكة تقتصر حج هذا العام على 60 ألف محصن من الداخل.. نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء الشعب الفلسطيني.. وبايدن يدعو لتشكيل جبهة أقوى ضد الصين

مقتل 8 صينيين وإصابة 3 آخرين جراء تسرب كيميائي

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا

خلال 24 ساعة: الهند تسجل 80834 إصابة جديدة بكورونا

مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 35 وفاة إضافية

الجزائر.. 24 مليون ناخب يختارون 407 نواب لمدة 5 سنوات

ركّزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

محليًا، قالت صحيفة "الرياض"، إن وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.

عربيًا، قالت صحيفة "الرياض"، إن وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، أكدت أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وفريقه من السياسيين والعسكريين والأمنيين المتطرفين يواصلون تصعيد عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لإنقاذ هذا التحالف العنصري من المحاكم الإسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني وحياة ومستقبل الأجيال الفلسطينية.

ومن صحيفة "سبق"، سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 272491 إصابة.

وحسب بيان وزارة الصحة والسكان المصرية، وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 200273 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15582 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

ومن الصحيفة ذاتها، بدأت في الجزائر أمس، عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية من أجل اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني، وعددهم 407 نواب لمدة خمس سنوات.

وأكد الرئيس عبدالمجيد تبون، في تصريحات عقب انتهائه من التصويت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية تُمثّل ثاني لَبِنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى.

عالميًا، نقلت صحيفة "عكاظ"، عن التلفزيون المركزي الصيني، قوله إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين جراء تسرب كيميائي وقع أمس السبت، في ولاية قويتشو جنوب غرب الصين.

وأضاف التليفزيون الصيني أنه في الساعة 0:12 صباح (السبت) وصل إلى الدائرة المحلية للأمن الاجتماعي بلاغ بأن أشخاصا فقدوا الوعي أثناء أعمال تفريغ فورمات الميثيل في منطقة التنمية الاقتصادية والفنية بمدينة قوييانج.

ومن صحيفة "الرياض"، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه في مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى تركيزهم، إلى محاولة توحيد الديمقراطيات الرائدة في العالم ضمن مشروع جديد يهدف إلى الحد من النفوذ العالمي المتنامي للصين.

فيما أفادت صحيفة "الوئام"، بأن الهند سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 80834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3303 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 29 مليونًا و439 ألفًا و989 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 370 ألفًا و384 وفاة.