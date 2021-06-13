ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

الكوسة من الخضراوات اللذيذة والمفيدة لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتفضل الكثير من الأمهات تقديم الكوسة لأطفالهم في كثير من الوجبات للحصول على قيمتها الغذائية الكبيرة.

ويمكن إعداد الكوسة في المنزل بالكثير من الطرق المختلفة والشهية..

ازاي اعمل محشي كوسة

مقادير محشي الكوسة والباذنجان

1 و نصف كيلو باذنجان عروس أبيض وأسود نفس الحجم ومقور

1 و نصف كيلو كوسة نفس الحجم مقورة

1 كوب بقدونس وكزبرة مفرومة

1 كيلو طماطم مبشورة مقشرة

2 بصلة مفرومة ناعم

ملح

فلفل أسود حسب الرغبة

سمن حسب الرغبة

بهارات

رشة أعشاب منسمة

1 كوب كبير ماء

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم

1 ملعقة صغيرة كركم

1 كيلو أرز مصري مغسول مصفى



طريقة تحضير محشي الكوسة والباذنجان

* تشوح الطماطم في الزيت على النار

* يضاف البصل

* يضاف الزنجبيل والكركم والبابريكا والكمون والملح والتوابل المنسمة والبهارات

* يضاف الماء ويترك الخليط على النار ليغلي

* يضاف الأرز ويقلب كل الخليط

* يُحشى الباذنجان والفلفل بخليط الأرز

* يرص في حلة وتضاف كمية الماء المناسبة لنضج المحشي

* توطى النار ويغطى الخليط ويترك حتى تمام النضج

* يغرف ويقدم

طريقة عمل محشي الكوسة

أسرار نجاح محشي الكوسة

1- قومي باختيار حبات كوسة صغيرة أو متوسطة الحجم، لأن الحبات الكبيرة تحتوي الكثير من المياه مما يجعل مذاقها غير جيد.



2 - لا يجب تقوير الكوسة حتى النهاية، لأنه عند طهيها سوف تتكسر لان طبقتها رقيقة .



3 - من الأفضل أن تتبل الكوسة بالملح والفلفل من الداخل قبل الحشو واتركيها قليلاً حتى تتشرب من الملح والفلفل لأن الكوسة مذاقها حلو بعض الشيء، مما يجعلها دلعة بعد الحشو والطهي.



4 -أخيرا إما أن تتطهي الكوسة بمفردها في حلة حتى أنها لا تأخذ وقتا طويلا في الطهي، وإما أن تضعيها أعلى المحشي.

خطوات محشي الكوسة

طريقة عمل محشي الكوسة للشيف هالة

مقادير ومكونات محشي الكوسة للشيف هالة

ارز مغسول ومتصفي

كوسة مفرغة من الداخل

عصير طماطم

2 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

بقدونس مفروم

شبت مفروم

كزبرة خضرامفرومة

جزرة مبشورة

ملح

فلفل اسود

بهارات

كمون

كزبرة ناشفة

ربع ملعقة صغيرة نعناع مفروم

نصف راس ثوم كبيرة مقشرة ومفرومة

شوربة مغلية

عصير طمطماية

زيت

طريقة تحضير محشي الكوسة للشيف هالة

قومي بوضع الزيت في الحلة وقومي بوضع البصلة وقومي بتقليبها حتي يصبح لونها ذهبي قومي بوضع عصير الطماطم والثوم المفروم وملح وفلفل وكزبرة وكمون والبهارات واتركيها حتي تتسبك .



قومي بعدها باطفاء النار بعد التاكد من تظبيط ملح الطماطم وقومي بوضع الخضرة الخضراء مقطعة قطع صغيرة جدا بعد تنظيفها وغسلها وتصفيتها من الماء والارز وتقليب كل المكونات معا .



قومي بعدها بوضع النعناع وتقليب المكونات وبدء بحشو الكوسة بعد تفريغها وتقشيرها وتنظيفها وغسلها من الداخل والخارج وحشوها حتي نفاذ الكمية .



قومي برص كل قطع الكوسة بعد وضع الفلفل الشرائح وعواد الخضرة الخضراء أسفل الإناء وقومي بخلط عصير الطماطماية والشوربة ووضعهم علي الكوسة حتى المنتصف فقط واتركيها تغلي وهد النار واتركيها حتي تصبح الكوسة بسواها الكامل وقومي بتقديمها .



ملاحظات لنجاح الكوسة بالطريقة المصري

يجب غسل الأرز المصري بشكل جيد وتصفيته.

قومي باستخدام كوسة متوسطة الحجم .

قومي باستخدام عصير طماطم لا يكون خفيف ولا ثقيل .

القليل من الشبت والبقدونس والكزبة تكفي حتى لا تغطي الخضرة على طعم الكوسة

وضع البهارات المفضلة لديك

محشي كوسة

مدة تسوية محشي الكوسة

يعد محشي الكوسة من أسهل الأكلات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، وطهي محشي الكوسة قد يأخذ من 30 الى 50 دقيقة باختلاف الكمية، الطريقة و العوامل المؤثرة على سرعة الطهي، كما ان يمكن تحضيره بطرق مختلفة كالمحاشي مع صلصة الطماطم، ا لا محاشي مع اللبن، المحاشي مع الثوم و الليمون فقط.