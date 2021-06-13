عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاح فايزر اليوم

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، بلغ حتى ظهر اليوم، الأحد، 13145 شخصا.

 

وحسب بيان الصحة اللبنانية، تستمر مراكز التلقيح في مختلف المحافظات استقبال المواطنين والمقيمين من الفئات المستهدفة حتى مساء اليوم، الأحد.

 

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

اعتداء على وزير.. ونقابة موظفي وعمال الإهراءات في لبنان تستنكر

 

وكانت وزارة الصحة العامة فى لبنان، أعلنت في وقت سابق، تخفيض عمر الفئة المستهدفة من المطعمين بلقاح كورونا للمشاركة في الجزء الثاني من ماراثون فايزر اليوم، الأحد.

 

وحسبما نقل موقع "ليبانون ديبايت"، أصبحت الفئة من 53 عاما وما فوق، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي خمسة وخمسين عاما وما فوق وذوي الحاجات الخاصة.

 

وقالت الوزارة فى بيان: "بعد تلقيح العدد الأكبر من الفئة المستهدفة خلال اليوم الأول من ماراثون "فايزر"، ونزولا عند طلب المواطنين في تخفيض الفئات العمرية، وفي ظل توفر عدد لقاحات فايزر إضافية، قررت الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح، تخفيض عمر الفئة المستهدفة من المطعمين بلقاح كورونا للمشاركة في الجزء الثاني من ماراثون فايزر، بحيث تصبح من 53 عاما".

كورونا لبنان لقاح كورونا فيروس كورونا فايزر الصحة اللبنانية

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات سيدان في البحرين.. بداية من 4 آلاف دينار | صور

يورو 2020 .. كين ومودرتيش يقودان إنجلترا وكرواتيا فى مواجهة ثأرية

نائب محافظ القاهرة: نقل 1721 أسرة من بطن البقرة العشوائية إلى الأسمرات.. صور

طبيب منتخب الدنمارك يروي لحظات إنعاش قلب إريكسن

على غرار لوحة العشاء الأخير.. كاريكاتير ضد مجموعة السبع يثير ضجة بالصين

الفرق بين البلاء والابتلاء .. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

الحكومة تكشف حقيقة الرسالة الصوتية لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

هل انتهت مسيرة إريكسن؟.. طبيبه السابق يكشف خبراً سعيداً وآخر صادماً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

فيديو

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ