لبنان.. الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاح فايزر اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، بلغ حتى ظهر اليوم، الأحد، 13145 شخصا.

وحسب بيان الصحة اللبنانية، تستمر مراكز التلقيح في مختلف المحافظات استقبال المواطنين والمقيمين من الفئات المستهدفة حتى مساء اليوم، الأحد.

وكانت وزارة الصحة العامة فى لبنان، أعلنت في وقت سابق، تخفيض عمر الفئة المستهدفة من المطعمين بلقاح كورونا للمشاركة في الجزء الثاني من ماراثون فايزر اليوم، الأحد.

وحسبما نقل موقع "ليبانون ديبايت"، أصبحت الفئة من 53 عاما وما فوق، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي خمسة وخمسين عاما وما فوق وذوي الحاجات الخاصة.

وقالت الوزارة فى بيان: "بعد تلقيح العدد الأكبر من الفئة المستهدفة خلال اليوم الأول من ماراثون "فايزر"، ونزولا عند طلب المواطنين في تخفيض الفئات العمرية، وفي ظل توفر عدد لقاحات فايزر إضافية، قررت الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح، تخفيض عمر الفئة المستهدفة من المطعمين بلقاح كورونا للمشاركة في الجزء الثاني من ماراثون فايزر، بحيث تصبح من 53 عاما".