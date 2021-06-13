حاز على ثقة الكنيست .. نفتالي بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية

الكنيست يمنح الثقة لنفتالي بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية

صوت الكنيست الإسرائيلي، الليلة على منح الثقة لحكومة نفتالي بينت، في خطوة ستضع نهاية لاثني عشر عاما من حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتشكلت الحكومة المرتقبة من ائتلاف غير مسبوق من الأحزاب، يحظى بأغلبية ضئيلة في البرلمان، بفارق مقعد واحد.

ومن المرتقب أن يصبح اليميني القومي نفتالي بينيت رئيسا للوزراء بالتناوب مع زعيم أحد أحزاب الوسط.

وبموجب اتفاق اصطلح عليه الائتلاف، يتولى بينيت، زعيم حزب يمينا، منصب رئيس الوزراء حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد "هناك مستقبل"، لمدة عامين آخرين.

وسيظل نتنياهو زعيما لحزب الليكود اليميني، وسيصبح زعيما للمعارضة بعد أن قضى زمنًا هو الأطول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.