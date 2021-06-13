عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تعلن مشاركة مصر و8 دول عربية في مهرجان الزيتون بـ الجوف

مهرجان الزيتون بالجوف
مهرجان الزيتون بالجوف

تشارك 9 دول عربية وصديقة في فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الرابعة عشرة، الذي تنظمه أمانة المنطقة، ضمن حزمة المهرجانات والفعاليات السنوية التي تشهدها الجوف.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية أوضح المتحدث الإعلامي للمهرجان عمر بن عبد العزيز الحموان أن قائمة الدول المشاركة تشمل ماليزيا، الأرجنتين، وإسبانيا، والصين، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، ومصر والمغرب.

اقتصاد السعودية| منطقة عسير تبحث التعاون مع "أرامكو" لخدمة المنطقة

اقتصاد السعودية| هيئة الاتصالات تحصل على اعتماد التميز المؤسسي


وأضاف أن المشاركات العربية والعالمية في المهرجان تأتي في إطار تبادل التجارب والخبرات بين المنتجين وتقديم مجموعة من الفعاليات المختلفة، ما يضفي طابعاً ثرياً على المهرجان الذي يقدم معالم التراث وحضارة المملكة, إلى جانب ما تمثله المشاركات العربية والدولية من إثراء لتجربة الزوار سواء من ناحية المنتجات أم الحضور الثقافي.


وتتواصل فعاليات المهرجان الذي انطلق يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، في مركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا، حيث يستقبل الزوار بأعداد محددة على فترات خلال اليوم، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

السعودية المهرجانات مهرجان زيتون لإجراءات الاحترازية الحضور الثقافي

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. رحلة ميار الببلاوي مع المرض والشائعات

يورو 2020.. حارس أوكرانيا يتألق أمام هجوم هولندا في شوط أول سلبي

الأهلي يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز

الباقى من أصحابى.. محمد منير يطرح أحدث أغانيه.. فيديو

حكومة الصوت الواحد ..مستقبل فوضوي ومظلم لإسرائيل |ومصير كارثي ينتظر نتنياهو

عضو خريجي الأزهر بمالي: على علماء الأمة توعية الشباب حتى لا تستقطبهم جماعات التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

احذر.. تقديم معلومات خاطئة للحصول على تأمين صحي يعرضك للحبس والغرامة

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ