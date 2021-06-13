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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الباقى من أصحابى.. محمد منير يطرح أحدث أغانيه.. فيديو

محمد منير
محمد منير

طرح الكينج محمد منير  أحدث أغانيه بعنوان الباقى من أصحابى على موقع  "يوتيوب" ،والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

 كان الكينج محمد منير، قد نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «اللي باقي من صحابي»، مؤكدًا طرحها قريبًا، وشوق جمهوره لها.

وكان  الشاعر أحمد حسن راؤول  قد كشف من قبل ،عن  أحدث أغانيه والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير .

 

ونشر راؤول عبر صفحته على موقع التبادل الاجتماعي " فيس بوك " صورة للكينج منير وكتب عليها "بسم الله .. المفاجأة"، تابع :" قريبا الكينج محمد منير .. أغنية " اللي باقي من صحابي ".

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تكريم محمد منير وحسين فهمى.. تفاصيل الدورة الـ 69 للمهرجان الكاثوليكى للسينما.. والأب دانيال يكشف سبب استبعاد الصندوق الأسود

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محمد منير يستعد لطرح أحدث أغانيه" اللي باقي من صحابي"

وانتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "اللى باقى من صحابى"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وغاب  محمد منير، عن تكربم المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال،  والتي أقيمت فعاليات الدورة الـ69، يوم الجمعة الماضي ، والتي اختصرت فعالياتها ليوم واحد وذلك نظرًا لتفشي جائحة كورونا، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، كما قرر الأب بطرس دانيال إلغاء أي فعاليات باستثناء توزيع جوائز المكرمين.

 

محمد منير الشاعر احمد حسن راؤول المركز الكاثوليكى المصرى للسينما أغنية اللي باقي من صحابي اللي باقي من صحابي أحمد حسن راؤول توزيع جوائز المكرمين برئاسة الأب بطرس دانيال المركز الكاثوليكى المركز الكاثوليكى المصرى

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