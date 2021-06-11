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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم محمد منير وحسن يوسف .. فنانون غائبون عن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

المركز الكاثوليكي
المركز الكاثوليكي يكرم النجوم

أقام المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، فعاليات الدورة الـ69، اليوم الجمعة، والتي اختصرت فعالياتها ليوم واحد وذلك نظرًا لتفشي جائحة كورونا، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، كما قرر الأب بطرس دانيال إلغاء أي فعاليات باستثناء توزيع جوائز المكرمين.

حرص على الحضور عدد كبير من النجوم منهم  حسين فهمي، وهالة فاخر، وإلهام شاهين  عمر خيرت، عبد العزيز مخيون، والمخرج محمد عبد العزيز، أحمد أمين، وقامت هالة فاخر وإلهام شاهين بإستقبال بعضهم بالأحضان، بالإضافة إلى أبطال فيلم حظر تجول.

وغاب عن الحفل عدد من النجوم منهم محمد منير، وحسن يوسف، والذى كان من المقرر تكريمهما بالعمل. 

وتم منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنان حسين فهمي، والفنانة سهير المرشدي والفنانة هالة فاخر، كما قررت منح جائزة فريد المزاوي، للمخرج القدير محمد عبدالعزيز.

حظر تجول يفوز بجائزة أفضل فيلم في الكاثوليكى للسينما

تكريم حسن يوسف وحسين فهمي وسهير المرشدي بالمركز الكاثوليكي.. صور

بينما تذهب جائزة الأب يوسف مظلوم، للفنان القدير توفيق عبد الحميد، جائزة المركز الخاصة للفنان القدير عبد العزيز مخيون.

أما جائزة التميّز الإعلامي، لتمنح للإعلامية القديرة سوزان حسن، وجائزة الإبداع الفني لكل من السيناريست إبراهيم الموجي، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار القدير عمر خيرت الفنان والمطرب القدير محمد منير.

أما جوائز الدراما وجائزة المركز التشجيعية فقد تم منحها لكل من جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لعام 2020، للفنانة القديرة إنعام سالوسة عن دورها في مسلسل "الاختيار"، جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام 2020، للفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وجائزة المركز التشجيعية لعام 2020، للفنان محمود حافظ، وفاز فيلم حظر تجول بجائزة أفضل فيلم.

المركز الكاثوليكى المصرى الاب بطرس دانيال الإجراءات الاحترازية جائحة كورونا جوائز المكرمين

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