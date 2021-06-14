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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احتفالات الإسرائيليين في القدس بعد الإطاحة بـ نتنياهو.. فيديو

احتفالات الإسرائيليين
احتفالات الإسرائيليين في القدس بعد الإطاحة ببنيامين نتانياه

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض احتفالات الإسرائيليين في القدس بعد الإطاحة ببنيامين نتنياهو.


وأوضحت أن آلاف الإسرائيليين تجمعوا في تل أبيب والقدس، للاحتفال بإقصاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بعدما أمضى 12 عاما متواصلة في السلطة.


عرضت وسائل اعلام اسرائيلية، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لأول مرة منذ توليه الحكم في أطول فترة لرئاسة حكومة تل أيب طيلة 12 عاما، على مقعد رئيس المعارضة في الكنيست، عقب خسارته منصب رئيس الحكومة، وتنصيب رئيس حزب يمينا اليميني نفتالي بينيت بدلا منه.

 

ومنح أغلبية اعضاء الكنيست، مساء اليوم الأحد، الثقة لـ بينيت بعد جلسة تصويت عاصفة استمرت أكثر من 4 ساعات، أدى بعدها بينيت ووزراء حكومته اليمين الدستورية.


ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مقطعا مصورا يظهر نتنياهو وهو يصافح خليفته الجديد نافتالي بينيت، ويتجنب مصافحة شريكه في الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد.

 

ورصدت نتنياهو وهو يجلس على مقعد رئيس المعارضة وسط حالة من الصدمة والحسرة.

رئيس الوزراء الحكومة المعارض بنيامين نتنياهو تل أبيب إسرائيليين الإسرائيلية اليمين الدستورية روسيا اليوم

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