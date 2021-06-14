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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على خطى ترامب.. نتنياهو يلغي تقليدا عمره 73 عاما بسبب رفضه الهزيمة

بنيامين نتنياهو ودونالد
بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قرر عدم إقامة مراسم احتفالية لتسليم المنصب لخلفه نفتالي بينيت، الذي صوت الكنيست أمس الأحد لصالح منح حكومته الثقة، وهو التقليد الذي دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اتباعه منذ قيام الدولة.

وعلقت الهيئة بأن نتنياهو يتصرف على غرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما رفض حضور حفل تنصيب خلفه جو بايدن.

احتل آلاف الإسرائيليين شوارع مدينة تل أبيب احتفالًا بسقوط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بعد أداء الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت اليمين لتولي مهامها أمس الأحد.

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وردد المشاركون في الاحتفالات هتافات تعبر عن الشماتة في نتنياهو، وأطلقوا الرذاذ الرغوي والقصاصات الملونة في الهواء.

وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد على منح الثقة لحكومة نفتالي بينت، في خطوة ستضع نهاية لاثني عشر عاما من حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتشكلت الحكومة المرتقبة من ائتلاف غير مسبوق من الأحزاب، يحظى بأغلبية ضئيلة في البرلمان، بفارق مقعد واحد. وأصبح اليميني القومي نفتالي بينيت رئيسا للوزراء بالتناوب مع يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل ووزير الخارجية في الحكومة الجديدة.

وبموجب اتفاق اصطلح عليه الائتلاف، يتولى بينيت، زعيم حزب يمينا، منصب رئيس الوزراء حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى يائير لابيد، لمدة عامين آخرين.

وسيظل نتنياهو زعيما لحزب الليكود اليميني، وسيصبح زعيما للمعارضة بعد أن قضى زمنًا هو الأطول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، رسالة مؤثرة إلى نجله أفنير، وذلك عقب خسارته تشكيل الحكومة الجديدة.

ونشر نتنياهو صورة له مع نجله وهو يحتضنه، وكتب عليها: "أحبك أفنير".

وعرضت وسائل اعلام اسرائيلية، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لأول مرة منذ توليه الحكم في أطول فترة لرئاسة حكومة تل أيب طيلة 12 عاما، على مقعد رئيس المعارضة في الكنيست، عقب خسارته منصب رئيس الحكومة، وتنصيب رئيس حزب يمينا اليميني نفتالي بينيت بدلا منه.

ومنح أغلبية اعضاء الكنيست، مساء اليوم الأحد، الثقة لـ بينيت بعد جلسة تصويت عاصفة استمرت أكثر من 4 ساعات، أدى بعدها بينيت ووزراء حكومته اليمين الدستورية.

ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مقطعا مصورا يظهر نتنياهو وهو يصافح خليفته الجديد نافتالي بينيت، ويتجنب مصافحة شريكه في الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد.

ورصدت نتنياهو وهو يجلس على مقعد رئيس المعارضة وسط حالة من الصدمة والحسرة.

نتنياهو بينيت إسرائيل الكنيسة الحكومة الإسرائيلية

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