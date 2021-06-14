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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تعود إلى ستوديو التصوير برفقة عبير صبري.. اعرف القصة

هنادي مهنا
هنادي مهنا

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها على تطبيق انستجرام لحظات عودتها إلى موقع التصوير مرة أخرى بعد توقف لفترة طويلة منذ نهاية تصوير دورها في مسلسلها الأخير خيط حرير.

 

ودون الإفصاح عن تفاصيل نشرت هنادي مهنا عبر خاصية الاستوري فيديو من كواليس تحضير مشاهدها في أحد الأعمال الجديدة أمس. 

 

هنادي مهنا وعبير صبري في كواليس ليلة العيد 

 

من جديد عادت هنادي مهنا لمشاركة الجمهور لحظات تواجدها في كواليس تصوير إحدى أعمالها الفنية، ولكن هذه المرة برفقة عبير صبري. 

نشرت عبير صبري عبر حسابها بتطبيق انستجرام، فيديو مع هنادي مهنا ظهرت فيه الأولي بالنقاب والثانية بالحجاب، معلنين عن تواجدهم في كواليس تصوير فيديو ليلة العيد. 

وعلقت عبير صبري على الفيديو قائلة:" أنا وهنادي القمر مع بعض تاني.. فيلم ليلة العيد.. إخراج المخرج الكبير سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي". 

 

شاركت عبير صبري مع هنادي مهنا في رمضان قبل الماضي في مسلسل خيانة عهد الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم بيومي فؤاد وسلوى عثمان وحلا شيحا. 

فيلم ليلة العيد بطولة الفنانة يسرا أيضا، وقالت هنادي مهنا في تصريح صحفي لها أمس، إنها تقدم شخصية مختلفة عما قدمته من قبل وبعيدة عنها تماما. 

وتجسد هنادي مهنا في فيلم ليلة العيد شخصية مغنية تعيش في حارة شعبية، وتحقق رغبتها في الغناء الاحترافي رغم ظروفها الصعبة حيث تدور أحداث الفيلم في يوم واحد وهو وقفة العيد.

يشارك في بطولة فيلم ليلة العيد كل من ريهام عبدالعفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وأحمد خالد صالح، ومحمد لطفي، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف أحمد عبد الله.

تصدر اسم الممثلة الشابة هنادي مهنا محرك البحث جوج” منذ ظهورها الأخير يوم الجمعة، في جلسة تصوير جديدة قبل توجهها إلى حضور حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج مع زوجها أحمد خالد صالح. 

أثار ظهور هنادي مهنا الأخير فضول جمهورها ومتابعيها على “إنستجرام”، بعدما نشرت صورا تبرز فقدانها الكثير من وزنها وإطلالتها في حفل زفاف الثنائي الذي اهتم الجمهور بمتابعة أخبار حفل زفافهما أمس.  

اختفت هنادي مهنا عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ رمضان الماضي بعدما مرت أسرتها بأزمات متتالية لإصابة والدها ووالدتها بفيروس كورونا، ثم وفاة والدة زوجها بنفس المرض. 

هنادي مهنا عبير صبري فيلم ليلة العيد يسرا خيانة عهد

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