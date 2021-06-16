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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة فيات تورطت في سرقة مجوهرات أم كلثوم.. اعرف القصة | صور

سيارة فيات تورطت
سيارة فيات تورطت في سرقة مجوهرات أم كلثوم.. اعرف القصة

دائمًا ما تخطف أنظار جماهير المشاهدين الأعمال الفنية التي تدور أحداثها في حقبة الزمن الجميل، لما يحمله في طياته من أسمى المعاني الفنية الراقية، التي تجعل المشاهد يتسمر أمام  هذا العمل الفني لا يستطيع أن يلتفت بعينيه للحظة واحدة من شدة انبهاره بجمال هذه الحقبة، وهذا ما استغله ببراعة تامة نجم الكوميديا الحديثة أحمد حلمي في فيلمه " خيال مآته " الذي صنع به مزيج عبقري بين حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وبين ما نحن عليه في عصرنا الحالي.

فيلم خيال مآتة

دارت أحداث فيلم " خيال مآته " حول حياة رجل يعيش شبابه فب فترة الستينيات من القرن الماضي، يتسم بالدهاء والمكر الشديد، يدعى يكن والذي جسد شخصيته الفنان أحمد حلمي، ذات يوم طلبت منه حبيبته سرقة الـ " بروش " الخاص بكوكب الشرق ام كلثوم أثناء استعدادها لإحدى حفلاتها، ويعدها بأنه سوف يقوم بإحضاره لها، وبالفعل ينجح يكن في هذه العملية دون أن تشوبه أية شائبة، ولكن في نفس الوقت كانت تراقبه لتقييم مهارته عصابة كبيرة متخصصة في سرقة التحف الثمينة، وطلبوا منه الانضمام إليهم لتصبح بذلك أقوى عصابة لسرقة التحف والأنتيكات في الشرق الأوسط.

فيلم خيال مآتة

وخلال تخطيط يكن برفقة مساعده لإتمام عملية سرقة " بروش " ام كلثوم، كانت تلازمه سيارة صغيرة تعد من فئة السيارات الشبابية في هذه الحقبة وظلت من أشهر سيارات فترة الأربعينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي والتي لقبت بالـ " قردة ".

فيلم خيال مآتة

" اشتهرت السيارة الـ " قردة " FIAT 1100 ،في خمسينيات القرن الماضي بلقب " المنجزة "، وكانت قد أنتجتها شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات FIAT، ولكن جُمعت هذه السيارات هنا في مصر لتصبح بذلك أول سيارة صُنعت في مصر من قبل شركة النصر للسيارات والتي تم إنشائها بناء على طلب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإقامة نهضة صناعية تجعل مصر دولة مستقلة بذاتها ضمن مشروع " من الإبرة للصاروخ ".

FIAT 1100

كانت قد بدأت شركة النصر للسيارات في تجميع السيارة فيات  FIAT 1100 " القردة " في مصر في العام 1959، وكانت قد أصدرت شركة  فيات FIAT الإيطالية الطراز الأول من  السيارة 1100 في العام 1937 واستمر إنتاجها حتى العام 1971 ولكن بتصاميم مختلفة.

FIAT 1100

استمدت السيارة فيات  FIAT 1100 " القردة" قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1100 سي سي لذلك أطلق عليها فيات 1100 نسبة إلى قوة محركها، وهناك طراز آخر مكون من 4 أسطوانات أيضًا ولكن بسعة  1089 سي سي بسرعة قصوى تصل إلى 116 كم/ ساعة.

FIAT 1100

واتسمت السيارة بهيكل خارجي كلاسيكي صغير الحجم بمفهوم رباعي الأبواب، وشبكة أمامية ذات مقاطه طولية ينتصفها قاطع معدني فضي اللون يتوسطه مصباح أمامي صغير دائري الشكل ، وعلى جانبيها مصابيح إضاءة دائرية الشكل محاطة بهيكل معدني فضي اللون.

FIAT 1100

جدير بالذكر أن فيلم خيال مآته بطولة كلًا من " أحمد حلمي، حسن حسني، إنعام سالوسة، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، منة شلبي، خالد الصاوي، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، إنتصار، محمود الليثي، ياسر الطوبجي، سلوى عثمان، حمدي الميرغني، إسراء عبدالفتاح " ومن تأليف عبدالرحيم كمال، و إخراج خالد مرعي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 12 أغسطس من العام 2019.

فيلم خيال مآتة
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