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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفتالي بينيت يوجه رسالة لدولة عربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت يشكر الإمارات

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت دولة الإمارات على تهانيها بتوليه الحكومة الجديدة، مؤكدا تطلعه للعمل معها لدفع عملية السلام بالمنطقة.

وقال الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر ""أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على تهانيها الحارة".

وأضاف بينيت "أنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية في جميع المجالات"، موضحا أنه يتطلع للعمل مع الإمارات لتعزيز السلام والأمن والاستقرار بهدف توفير الرفاهية لشعبي البلدين وللمنطقة بأسرها.

كانت وزارة الخارجية الإماراتية وجهت ، التهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وحليفه رئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل الحكومة.

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وقالت وزارة الخارجية الإماراتية على تويتر "نتطلع إلى العمل معًا لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".

وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على منح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، الثقة، بعد حصولها على 60 صوتا مقابل 59 صوتا.

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