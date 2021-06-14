نفتالي بينيت يوجه رسالة لدولة عربية

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت دولة الإمارات على تهانيها بتوليه الحكومة الجديدة، مؤكدا تطلعه للعمل معها لدفع عملية السلام بالمنطقة.

وقال الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر ""أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على تهانيها الحارة".

وأضاف بينيت "أنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية في جميع المجالات"، موضحا أنه يتطلع للعمل مع الإمارات لتعزيز السلام والأمن والاستقرار بهدف توفير الرفاهية لشعبي البلدين وللمنطقة بأسرها.

I thank the UAE for the warm wishes. I am commmitted to further strengthening Israeli-Emirati relations in all aspects. In addition, I look forward to working with you on advancing peace, security and cooperation in order to bring about prosperity for our peoples & the region🇮🇱🇦🇪 https://t.co/2r3HG8D1lO — PM of Israel (@IsraeliPM) June 14, 2021

كانت وزارة الخارجية الإماراتية وجهت ، التهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وحليفه رئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية على تويتر "نتطلع إلى العمل معًا لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".

وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على منح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، الثقة، بعد حصولها على 60 صوتا مقابل 59 صوتا.