نسبة نجاحه 97%.. تسجيل دواء مصري في ماليزيا لعلاج فيروس سي

خفض تكلفة علاج الفرد من 11 ألف إلى 300 دولار فقط

قال الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إنه تم تسجيل دواء مصري لعلاج فيروس سي في دولة ماليزيا فى أمر يحدث لأول مرة، مضيفا:" يتم تصنيع المادة الخام الخاصة به في مصر ويتم تصنيعه بالكامل في مصر".

وأضاف شيرين حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" تم تسجيل الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة الماليزية والتايلاندية ".

وتابع شيرين حلمي:" نجحنا في إجراء تجربة سريرية على الدواء المصري في ماليزيا لعلاج فيروس سي لجميع الأنماط الجينية للفيروس".

وأكمل شيرين حلمي:" الدواء المصري وصلت نسبة نجاحه لـ 97% وتم تسجيله في ماليزيا لعلاج فيروس سي وسيتم تسجيله الأسبوع الحالي في الصين، ولأول مرة دواء مصري لعلاج فيروس سي متواجد في دول كبرى لاحتياجهم له وتكلفة الدواء بسيطة "".

وأضاف شيرين حلمي:" تكلفة علاج فيروس سي في ماليزيا بالدواء المصري انخفضت من 11 ألف دولار إلى 300 دولار للفرد الواحد ".



