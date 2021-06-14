عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة كلنا مصريون

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّمت وزارة التربية والتعليم الطلاب الفائزين فى مسابقة (كلنا مصريون) لتدعيم أواصر النسيج الوطني بين فئات الشعب ليتربى عليها أبناؤنا.

وأكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام أن هذه المسابقة تهدف إلى صقل مواهب الطلاب واكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة بهدف تنمية روح المواطنة والولاء وتقبل الآخر واحترام الأديان والتسامح مما يولد القدرة على التوافق الذاتي والمجتمعي حتى يسود السلام بين فئات المجتمع.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة والتي تساهم في تنمية الشخصية الإيجابية للطلاب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذها في إطار التعاون بين مكتبي مديري عموم مادة التربية الفنية والتربية الدينيه بديوان عام الوزارة وتم الإعلان عنها بجميع المحافظات المصرية بالمراحل الدراسية الثلاث ( الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) مع بدأ الفصل الدراسي- الثاني ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءٍا من شهر مارس إلى نهاية شهر أبريل، وتم تحكيم الأعمال الفنية وإعلان أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بالمحافظات.

txt

التعليم في ظل كورونا| أولياء الأمور يستميتون لإنقاذ أبنائهم من السقوط في فجوة التحصيل الدراسي .. وخبير يوضح جهود السيطرة على الوضع

txt

التعليم : معسكر صيفي لتشجيع طلاب المدارس على حب العلوم

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية "نسعد بفوز وتكريم عدد من الطلاب والطالبات المبدعين الفائزين في مسابقة "كلنا مصريون" التي تم تنفيذها أون لاين بإرسال الأعمال على قناة مسابقات التربية الفنية التابعة للوزارة وأظهرت الرسوم والأعمال مدى وعي الطلاب والطالبات المصريين بمفهوم الانتماء والولاء وحب الوطن وتقبل الآخر وكان هناك دعم ومتابعة من معلمي التربية الفنية وتواصل مع الطلاب لتوجيههم للتعبير عن توحيد صفوف الشعب لحب الوطن.

وحدة الشعب المصري

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية أن المسابقة جاءت لتؤكد وحدة الشعب المصري وتلاحم عناصره، كما تؤكد احترام الدين للفنون الجميلة التي ترتقي بالذوق، وتهذب النفس، وتعبر عن الخير الأصيل في النفس البشرية المحبة الخير والحق والجمال.

وقد قامت الدكتورة راندة شاهين بتوزيع شهادات تقدير على الطلاب الفائزين وتكريم موجهي عموم التربية الفنية والتربية الدينية، وكذلك مديري تنمية التربية الفنية والتربية الدينية.

التعليم الطلاب الفائزين كلنا مصريون مسابقة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد ورمضان صبحي علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

سلاح مواجهة.. نوفافاكس تنتج لقاحا جديدا لـ كورونا وفعاليته فوق الـ 90%

57 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. القانون يوضح

الشوالي: أشجع إيطاليا باليورو.. والأهلي والترجي أكبر مباريات بطولة إفريقيا.. فيديو

مدير الهيئة: تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر الشهر المقبل

الرجال مميزون عن النساء.. فتاة تترك حفل زفاف صديقتها بسبب وجبات الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ