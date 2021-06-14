آه لو لعبت يا زهر.. تعليق ناري من عصام الشوالي على مباراة الأهلي والترجي

قال المعلق الرياضي عصام الشوالي أن مباراة الأهلي والترجي من أكبر المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا والأكثر تكرارا في البطولة مؤكدا أن الأهلي سيصل غدا إلى تونس.

وأضاف الشوالي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اخر النهار عبر فضائية النهار إن مجلس إدارة نادي الترجي لديها اجتماع مع الحكومة التونسية لبحث إمكانية حضور الجماهير.

وتابع المعلق الرياضي عصام الشوالي أن ناديي الأهلي والترجي لديهم العديد من الأوراق الرابحة خلال لقائي الذهاب والأياب والمباراة ستكون بمثابة نهائي مبكر.

وأشار الشوالي إلى أن حزن جمهور الزمالك على رحيل فرجاني ساسي أكبر دليل على حبهم له.

وقال المعلق الرياضي عصام الشوالي أنني ارشح الوداد طرفا في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا و "أه لو لعبت يا زهر".