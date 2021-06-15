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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفسي أطمن عليك وأسمع صوتك.. رسالة مؤثرة من صلاح عبد الله لوائل الإبراشي

صدى البلد

شارك الفنان صلاح عبد الله متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة له مع الإعلامي وائل الإبراشي قبل مرضة بفيروس كورونا. 

وكتب صلاح عبد الله موجها رسالة لوائل الإبراشي قائلا "اختلفنا أحياناً ولكن بكل الحب والاحترام واللذاذة وبجد بجد وحشتني قوي قوي يا وائل ونفسي أطمن عليك وأسمع صوتك وحاولت كتير أكلمك..بدعيلك وياريت صديق مشترك يوصلك رجائي ودعائي..دعواتكم#وائل_الإبراشي".
 

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وقال  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تواصل مع زوجة وائل الإبراشي ، وهو  في حالة من التحسن وسيظهر لجمهوره على الشاشة في أقرب وقت.
 

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز،  مستقرة في وضع معين.

 

وأشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت تحتاج إلى كميات من الأكسجين، متمنيا لها الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن فترة مرضها وصلت إلى 40 يوم.

 

Screenshot_٢٠٢١٠٦١٥-٠١١٨٤٦_Facebook
Screenshot_٢٠٢١٠٦١٥-٠١١٨٤٦_Facebook
وائل الإبراشى الفنان صلاح عبد الله فيروس كورونا الاعلامي وائل الابراشى مكافحة فيروس كورونا الدكتور حسام حسني

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