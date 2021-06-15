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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرابى: أتوقع دعما عربيا لدولتي المصب أمام مجلس الأمن في ملف السد الاثيوبي

وزير الخارجية السابق
وزير الخارجية السابق

قال السفير محمد العرابى ، وزير الخارجية الاسبق ، إن مصر تتحرك فى اتجاهات مختلفة لخطورة الموقف فى ملف سد النهضة لمواجهة التعنت الإثيوبى.

وأضاف السفير محمد العرابى ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر ٢ ، أن موقف اثيوبيا غير مبرر أو متوقع بالنسبة لدولة تستضيف مقر الإتحاد الإفريقي .

وأشار وزير الخارجية السابق ، إلى أن إثيوبيا كانت لابد ان تكون مدافعة عن الميثاق الأفريقى ولا تكون من أحد المنتهكين لهذا الميثاق ، وهذه المرحلة تحتاج إلى الدعم العربى .

وتابع وزير الخارجية السابق ، أنه يتوقع دعما عربيا لدولتى المصب أمام مجلس الأمن فى ملف السد الاثيوبي ، مؤكداً أن الدول العربية أكدت من قبل على دعمها للدولة المصرية والسودانية .

السفير محمد العرابي الاتحاد الافريقي التعنت الإثيوبي

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