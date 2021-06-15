خلال 24 ساعة.. أغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي تقترب من مليون مشاهدة

اقتربت أغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي الجديدة التي تم طرحها أمس الاثنين على موقع يوتيوب من تحقيق أول مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

أغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي

تصدرت الأغنية تريند موقع يوتيوب، وحلت في المرتبة الثالثة بقائمة الأعلى مشاهدة، وهي من تأليف وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، ومن إخراج حسام الحسيني، وتم تصوير الكليب في لبنان.

تعد أغنية “لو كنت” أول دويتو غنائي بين هيفاء وهبي وأكرم حسني الذي غنى من قبل مع عدد من الفنانين منهم مي عمر في مسلسل “لؤلؤ”، وبسنت، وصديقه الفنان أحمد فهمي.

أطلق أكرم حسني هاشتاج قبل طرح أغنيته الجديدة مع هيفاء وهبي على السوشيال ميديا وكتب عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف"، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة مُعلقة عليها: "لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفه" بنفس الهاشتاج، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في مصر ولبنان، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفنان بشكل ساخر.

وحرص أكرم حسني على مساندة صديقه أحمد فهمي بنشر بوستر فيلمه الجديد “ العارف.. عودة يونس" على حساب بتطبيق انستجرام، وهنأه بالعمل المقرر طرحه يوم 14 يوليو في السينمات، قائلا: مبروك يا حبيبي وان شاء الله هتكسر الدنيا".