أسعار و مواصفات تيفولى سانج يونج XLV موديل 2021 في مصر

حصلت السيارات الصينية على مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية و المحلية، بسبب انخفاض سعرها و توافر قطع غيارها، كما انها تميزت بإصدارتها الأخيرة من حيث التطورات و التقنيات الحديثة، فجعلتها تتنافس مع العلامات الشهيرة.

ومن بين هذه العلامات الصينية للسيارات ، تأتى العلامة التجارية تيفولى سانج يونج ، والتي اثبتت تواجدها مؤخرا داخل السوق المصري ، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري، احدث الأسعار و المواصفات لسيارة تيفولى سانج يونج XLV موديل 2021 في مصر.

ينتمي طراز تيفولي XLV موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، لتخرج قوة 128 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

زودت سيارة تيفولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD.

حصلت سيارة تيفولى سانج يونج على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وسبويلر خلفي، وقضبان سقف، ومرايات جانبية كهربائية، و جنوط 18 بوصة، وكاميرا خلفية، وإمكانية التحكم في عجلة القيادة، ومسند أمامي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية.

كما جاءت طراز تيفولي XLV بنظامي الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم عند المنحدرات HDC وArp، ومساعدة للفرامل ASR، ومقاعد جلد، وإمكانية التحكم في مستوي مقعد السائق.

وتأتى أسعار السيارة تيفولى سانج يونج XLV موديل 2021 في السوق المصري كالتالي :

- الفئة الأولى COMFORT بسعر 325 الف جنيه .

- الفئة الثانية STYLE بسعر 345 الف جنيه .

- الفئة الثالثة LUXURY بسعر 365 الف جنيه .