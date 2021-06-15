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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

"واشنطن بوست" تفضح جرائم آبي أحمد .. وتطالب بايدن بتدخل عاجل في إثيوبيا

صدى البلد

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالاً دعت فيه الإدارة الأمريكية لإجراء تدخل عاجل ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بسبب جرائمها، وجاء المقال بعنوان "المجاعة أصبحت سلاح الحرب في إثيوبيا .. والتحرك الأمريكي ضرورة ملحة".

جاء في المقال أنه: منذ شهور، حذرت الوكالات الإنسانية من أن المجاعة قد تنتشر في منطقة تيجراي الإثيوبية إذا لم تنهِ القوات الحكومية والقوات المتحالفة من إريتريا المجاورة حملة وحشية لإخضاع المنطقة. الآن بات الأمر محرجا وعاجلاً. ذكرت وكالات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن أكثر من 350.000 من سكان تيغراي البالغ عددهم 6 ملايين يعيشون في مجاعة، وأن مليوني آخرين معرضون للخطر. ووفقًا لليونيسف، فإن حوالي 140 ألفًا من الذين يواجهون المجاعة هم من الأطفال، والتي تقول إن 33 ألفًا معرضون لخطر الموت الوشيك.

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وقال المقال الصادر عن مجلس تحرير الصحيفة:"هذه الكارثة الإنسانية، التي يقول مسؤولو الأمم المتحدة إنها يمكن أن تنافس المجاعة الإثيوبية الملحمية لعام 1984 -إذا لم يتم تطويقها- هي نتيجة متعمدة للحملة العسكرية التي شنتها في تيجراي منذ أواخر العام الماضي حكومة أبي أحمد ونظام الرئيس أسياس أفورقي الإريتري المتحالف معها. وفقًا لمسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتقارير صحفية، فقد أحرقت قوات الحكومتين حقول المزارعين ومخازنهم وذبحوا أو سرقوا المواشي. كما قاموا بشكل منهجي بمنع تسليم المساعدات إلى أجزاء من تيجراي التي لا تخضع لسيطرة الحكومة. قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الأسبوع الماضي إن القوات الإريترية "تحاول التعامل مع سكان تيجراي من خلال تجويعهم". وقال لوكالة رويترز للأنباء إن الطعام "بالتأكيد يستخدم كسلاح في الحرب".

وأكد المقال أن: التجويع القسري للأطفال ليس سوى أحدث الأعمال الوحشية التي لجأت إليها القوات الإثيوبية والإريترية فيما كانت حتى الآن محاولة فاشلة لسحق جبهة تحرير تيجراي الشعبية، التي سيطرت على المنطقة لعقود وهيمنت على حكومة إثيوبيا حتى وصل السيد آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018. كما أبلغت الأمم المتحدة عن عمليات اغتصاب جماعي للنساء، ومذابح للمدنيين، وتطهير عرقي. وفر أكثر من مليوني شخص من منازلهم تاركين حقولهم ورائهم. يتم القبض على رجال التيجريين وإعدامهم بإجراءات سريعة.

وأضاف: حاولت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى دون جدوى وقف هجوم الأرض المحروقة. بدأ وزير الخارجية أنتوني بلينكين مطالبته علنا ​​بانسحاب الميليشيات الإريترية والإثيوبية من تيجراي بعد فترة وجيزة من توليه منصبه؛ تم إرسال السناتور كريستوفر كونز (ديمقراطي من الولايات المتحدة) وأحد المقربين من الرئيس بايدن، للضغط على الحاكم الإثيوبي. في الشهر الماضي، أعلن بلينكين فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين المتورطين في انتهاكات أو منع المساعدات الغذائية. علق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مساعدات بمئات الملايين من الدولارات.

لم ينجح أي منها. وعد آبي في مارس أن القوات الإريترية ستغادر تيجراي، لكنها لا تزال هناك. وكذلك الأمر بالنسبة لميليشيات أمهرة من منطقة إثيوبية مجاورة شاركت في التطهير العرقي وكذلك منع الطعام. تم اعتقال أو طرد الصحفيين الذين يكتبون عن الفظائع من البلاد. في غضون ذلك، منعت الصين وروسيا اتخاذ إجراء من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والذي - للأسف - لم يجتمع علنًا بعد بشأن أزمة تيجراي.

واختتم المقال: سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، هي من بين أولئك الذين حذروا من مجاعة إثيوبية ضخمة أخرى. وقالت الأسبوع الماضي: "لا يمكننا أن نرتكب نفس الخطأ مرتين. لا يمكننا ترك إثيوبيا تتضور جوعا". وتعهد بلينكين "بمزيد من الإجراءات من جانب الولايات المتحدة" إذا لم "يعكس المسؤولون" عن الأزمة "مسارهم". على الرغم من أن إثيوبيا كانت حليفًا مهمًا للولايات المتحدة، إلا أن إدارة بايدن ليس لديها خيار الآن سوى اتخاذ هذا الإجراء.

أبي أحمد بايدن اثيوبيا تيجراي بلينكن

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