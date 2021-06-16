الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

تحاول الحكومة إيجاد حل لـ أزمة العاملين بالصناديق الخاصة ، وتجاوزت أعداد العاملين بتلك الصناديق ربع مليون موظف وفق تصريحات النائب البرلماني هشام الجاهل.

مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

وزير المالية أعلن سعى الحكومة لحل أزمة العاملين بالصناديق الخاصة وإضافة مزايا جديدة لتحسين أوضاعهم منها: حفظ الحقوق في الترقية للدرجات الوظيفية الأعلى وتحقيق الاستقرار لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار.

العاملين على الصناديق الخاصة

تقديم مزايا

ولمزيد من التفاصيل حول حل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة شاهد الفيديو التالي..

