عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

صدى البلد

تحاول الحكومة إيجاد حل لـ أزمة العاملين بالصناديق الخاصة ، وتجاوزت أعداد العاملين بتلك الصناديق ربع مليون موظف وفق تصريحات النائب البرلماني هشام الجاهل.

مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

وزير المالية أعلن سعى الحكومة لحل أزمة العاملين بالصناديق الخاصة  وإضافة مزايا جديدة لتحسين أوضاعهم منها: حفظ الحقوق في الترقية للدرجات الوظيفية الأعلى وتحقيق الاستقرار لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار.

العاملين على الصناديق الخاصة

تقديم مزايا

ولمزيد من التفاصيل حول حل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة شاهد الفيديو التالي..
 

العاملين الصناديق الخاصة حلول لإنهاء مشكلة العاملين العاملين بالصناديق الخاصة وزير المالية

موضوعات متعلقة

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

فيديو جراف.. محظورات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

ترشيحاتنا

بيل يقود تشكيل ويلز أمام تركيا في يورو 2020

التغير المناخي.. بيان سعودي أمريكي عاجل في ختام زيارة جون كيري للمملكة

رغم اقتراب عيد الأضحى.. الزراعة : استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

ما حكم الشرع في إخراج الزكاة على قرض من البنك؟.. المفتي يجيب

إسرائيل تواصل استفزازاتها | موقف الهدنة بعد قصف معسكرا للتدريب في غزة

برلمانية : إصدار تطبيق إلكتروني يساهم في جذب السائحين لزيارة جميع الأماكن بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حان الوقت لأهتم بنفسي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ السكر .. فيديو

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

يورو 2020.. بوجبا يبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي.. فيديو وصور

انجاز جديد على يد أطباء الدقهلية.. تغيير دم كامل لطفل مبتسر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

نسرين طافش على العجلة بـ الهوت شورت.. شاهد

بعد ظهور أول حالة .. كل ما تريد معرفته حول الفطر الأخضر

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

فيديو

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ