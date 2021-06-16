بعد ظهور أول حالة .. كل ما تريد معرفته حول الفطر الأخضر

مع انخفاض عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الهند، بدأت تظهر بلاغات عن مرض جديد ينذر بالخطر على المواطنين، حيث تم تشخيص إصابة أحد الناجين من كورونا ويبلغ من العمر 34 عامًا بعدوى الفطريات الخضراء، وذلك في منطقة إندور بولاية ماديا براديش.

وقال الدكتور رافي دوسي ، رئيس قسم أمراض الصدر، معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية (SAIMS)، إن الرجل الذي تعافى من فيروس كورونا خضع للاختبار لأنه يشتبه في إصابته بعدوى داء الغشاء المخاطي القاتل، ولكن تبين أنه مصاب بالفطر الأخضر (داء الرشاشيات)، وهو التهاب في رئتيه وجيوبه الأنفية ودمه.



وأضاف ان هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت عدوى الفطريات الخضراء لدى الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا مختلفة عن المرضى الآخرين.



وأصيب الرجل المعني بـ فيروس كورونا، وأثر على رئتيه بشدة، وتم علاجه في وحدة العناية المركزة لمدة شهر تقريبًا وأصبح ضعيفًا جدًا بسبب فقدان الوزن الشديد.

وداء الرشاشيات هو عدوى تسببها الرشاشيات ، وهي نوع شائع من الفطريات التي تعيش في الداخل والخارج، كما أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض الرئة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.



ومن أشهر الأعراض



أعراض داء الفطر الأخضر الرئوي التحسسي (ABPA) مع أعراض الربو وتشمل الصفير وضيق التنفس والسعال والحمى.

تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية للفطر الأخضر التحسسي الانسداد وسيلان الأنف والصداع وانخفاض القدرة على الشم.

تشمل أعراض الفطر الأخضر السعال والسعال المصحوب بالدم وضيق التنفس.



تشمل أعراض الفطر الأخضر الرئوي المزمن فقدان الوزن والسعال وسعال الدم والتعب وضيق التنفس.