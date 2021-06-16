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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة تكشف مفاجأة بشأن بداية تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة

دراسة تكشف ظهور كورونا
دراسة تكشف ظهور كورونا في الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2019

كشفت دراسة حديثة نشرت، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا "كوفيد-19" ظهر في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر 2019، أي قبل أسابيع من تسجيل أول حالة إصابة رسمية على الأراضي الأمريكية في يناير 2020.

وذكرت الدراسة المنشورة في دورية "كلينيكال إنفيكشوس ديزيزز"، التابعة لجامعة أكسفورد، أنه تم رصد فيروس كورونا في 5 ولايات أمريكية وهي "إلينوي وماساتشوستس وويسكونسن وبنسلفانيا وميسيسيبي" بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

وأجرت المعاهد الأمريكية الوطنية للصحة تحاليل لنحو 2400 عيّنة دم أُخذت من متطوعين في البلاد في الفترة ما بين يناير ومارس 2020.

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ورصدت أجسام مضادة لفيروس "كوفيد-19" لدى تسعة مرضى عبر اختبارين مصليين مختلفين للحد من احتمالات الحصول على نتائج خاطئة في الدراسة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

 

وقالت الدراسة إن العينات الإيجابية الأولى أخذت من متطوعين في ولايتي إيلينوي وماساتشوستس في السابع والثامن يناير على التوالي، ما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس في أواخر ديسمبر.

 

وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا في مدينتي نيويورك أو سياتل اللتين يعتقد أن الفيروس دخل الأراضي الأمريكية من بوابتيهما.

من جانبه، يقول الدكتور جوش ديني المشارك في الدراسة إن هذه التجربة "تسمح لنا  بالكشف عن مزيد من المعلومات حول بداية تفشي الوباء بالولايات المتحدة.

 

وتثبت الدراسة نتائج مماثلة خلصت إليها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في نوفمبر الماضي.


وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة،  33 مليوناً و474 ألفًا و758 حالة، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

بينما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حوالي 599 ألفاً و945 حالة، وتعد ولاية كاليفورنيا أكثر الولايات الأمريكية تسجيلا للإصابات والوفيات.

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