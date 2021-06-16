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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

10 معلومات عن «المتحور دلتا».. كيف تقي نفسك منه

متحور دلتا الجديد
متحور دلتا الجديد

تستمر سلالة “المتحور دلتاالجديدة من فيروس كورونا المستجد في بث الرعب في العالم، لا سيما في الهند وبريطانيا اللذين عانا كثيراً من تداعيات الوباء وتحوراته وأعداد الإصابات والوفيات الأكثر على مستوى العالم، وهنا السؤال يطرح نفسه؛ ما هو "المتحور دلتا" التي تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن؟ 

 

ما هو المتحور دلتا؟ 

المتحور دلتا هو السلالة المهيمنة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وهو أكثر عدوى من السلالة الأصلية لفيروس كورونا بنسبة 60%.

 

ويحتوي متغير "دلتا" على طفرات متعددة يبدو أنها تمنحه ميزة على السلالات الأخرى، والميزة الواضحة الأكثر أهمية هي أن الطفرات قد تجعل السلالة أكثر قابلية للانتقال، مما يجعلها أيضاً أخطر متغير حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الهند وبريطانيا والكويت وكثير من دول العالم.

 

ما هي أعراض المتحور دلتا؟ 

إن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق والشعور بالقشعريرة، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، هي الآن الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بعدوى السلالة المتحور دلتا الجديد.

 

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هل اللقاحات الحالية فعالة مع المتحور "دلتا"؟

ومن الأشخاص العرضة للإصابة؟ 

 

وجدت أبحاث حديثة أجرتها حكومة المملكة المتحدة أن التطعيم الكامل لا يزال فعالاً إلى حد كبير ضد سلالة "دلتا"، لكنه قد يكون أقل فعالية قليلاً مع متغير "دلتا" عند المقارنة مع المتغيرات الأخرى، وأوضحت دراسة أخرى يصاب "المتحور دلتا" ويتفشى لدى الأشخاص لم يتلقوا التطعيم الخاص بكوفيد ـ 19، والذين تلقوا التطعيم بالكامل لديهم حماية نسبية ضد متحور دلتا.

 

لماذا يعتبر متغير "دلتا" الأكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة؟

إن هذا المتغير ذو القابلية العالية للعدوى، يمثل خطراً كبيراً على الأشخاص الذين ليس لديهم “نقص حاد في المناعة” سواء من التطعيم أو الإصابة السابقة أو يعانون من أمراض أخرى، حتى لو لم يكن المتغير أكثر فتكاً من المتغيرات السابقة من الفيروس، وأوضحت دراسة أن زيادة قابلية الانتقال هو تهديد أساسي، فالفيروس الذي كان يمكن أن يصيب ثلاثة أشخاص في المتوسط يمكن أن يصيب الآن أربعة.

 

ما الحل للسيطرة على المتحور دلتا؟

 

يعد متغير "دلتا" دليلاً إضافياً على كيفية استمرار تطور فيروس كورونا المستجد، وكيف يستمر هذا التطور في إنتاج متغيرات أكثر خطورة من تلك التي سبقتها.

 

ومن الأدلة المتاحة قد يكون " المتحور دلتا" هو البديل الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن في العالم، وبالتالي يشكل أكبر خطر على السكان غير المحصنين، وربما أيضاً السكان الذين تلقى معظمهم جرعة واحدة فقط.

 

ــ وأفضل طريقة لتحجيمه هي إعطاء فرص أقل للفيروس في التطور من خلال منع تفشي المرض واحتوائه باحتياطات فعالة مثل "أقنعة الوجه والتهوية المناسبة وتطعيم الأشخاص". 

 

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