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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة البيئة تكشف رسالة المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ إلى مصر

الدكتور ياسمين فؤاد
الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كشفت قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية لقاء رئيس الوزراء بجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ.

وأكدت فؤاد، في مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن مبعوث الرئيس الأمريكي أوصل رسالة أن “اليوم توجد إرداة لإنجاز هذا الملف، وخاصة أن مصر دولة هامة في القارة في ملف التغيرات المناخية”.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه مصر اتجهت بخطة طموحة للتوسع في الطاقة الشمسية والرياح ومبادرة تحول المركبات لتعمل بالطاقة النظيفة.

وتابعت الوزيرة، أن عام 2015 كان فارقا في تغيرات المناخ، مضيفة أنه تم وقتها عدة أمور بشأن هذه الأزمة الكبيرة على البيئة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم وضع المسئولية على الدول المتقدمة في التغيرات المناخية، والعمل على خفض درجة حرارة الأرض، لافتة إلى أن مصر لعبت دورا هاما في هذا الأمر لقارة افريقيا والتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن السيسي كان لديه قدرة كبيرة في توحيد صوت أفريقيا في هذا الأمر، مشيرة إلى أن القارة لم تضع مطالب محددة قبل ذلك في موضوع التغيرات المناخية.

فيما قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لتغير المناخ جون كيري، أن مصر بالفعل في مكانة ووضعية تمكنها من أن تكون قائدة في عملية التحول نحو الطاقة المتجددة، وأن مصر تنعم بفرص من شأنها أن تجعلها الدولة الأولى في العالم في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

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