مزاد سيارات ملاكي جديد في مصر .. تعرف عليه

تعد السيارات التى تباع داخل المزادات العلنية، من أكثر المركبات المميزة في انخفاض الأسعار، مقارنة بأسعار السيارات المطروحة في السوق المصري سواء المستعمل او الجديد .

ويتابع مئات المواطنين كل ما هو جديد بشأن المزادات العلنية التي تقيمها عدد من الجهات الحكومية المختلفة أو الشركات الخاصة والبنوك ، للمميزات العديدة التي تتوافر في هذه المركبات .

و أعلنت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري عن بيع عدد من السيارات بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 28 يونيو الجاري .

وأوضحت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري ، ان المزاد العلني سيكون على 5 سيارات ملاكي من طرازات مختلفة ، ويضم 3 سيارات هيونداي ماتريكس ، و هيونداي النترا، و شيفروليه فان.

ويبلغ سعر كراسة الشروط 200 جنيه بينما تبلغ قيمة تأمين المزاد 10 آلاف جنيه. وتباع كراسة الشروط لدي مكتب الخبراء المثمنون شارع شريف عابدين القاهرة ، وسيقام المزاد في مقر الشركة بشارع نور المفتي متفرع من شارع عباس العقاد في مدينة نصر .

وعلى جانب آخر بدأت مصلحة الجمارك اعتبارا من امس ، في بيع 61 سيارة، بالمزاد العلني، ضمن الإجراءات المكلفة بها من وزارة المالية؛ للتخلص من المخزون الراكد من البضائع المتنوعة على مستوى الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، بما يحقق حصيلة للخزانة العامة، ويسمح للموانئ باستقبال بضائع جديدة.

وبحسب تقارير رسمية وصادرة عن مصلحة الجمارك، فقد تقرر عقد المزاد في إحدى قاعات النادي المصري القاهري، بمنطقة عين الصيرة، في حي مصر القديمة؛ لبيع سيارات مستوردة، كانت مخزنة بساحتي "مطار القاهرة وأرض المعارض" من ماركات شهيرة.