عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها رسميا .. تعرف على أسعار بي واي دي F3 موديل 2022

بي واى دي F3
بي واى دي F3

أعلنت شركة بي واي دي من خلال وكيلها الرسمي في مصر عن طرح موديلات 2022 من طرازات بي واي دي F3 في السوق المصري .

 

وقالت الشركة أنه قد تم زيادة سعرية في موديلات 2021 و 2022 للسيارة بي واي دي F3 وصلت الي 3000 جنيه .

 

وتتوفر السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 في الفئة المانيوال فقط في مصر في الوقت الحالي ، بينما الفئة الثانية الأوتوماتيك لم تطرح بعد .

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة بطول 4533 مم ، و عرض 1705 مم ، و ارتفاع 1490 مم ، و سعة الشنطة الخلفية     360 لترًا .

 

وتستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 ، قوتها من محرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات ينقل القوة للعجلات الأمامية من السيارة بما يمكنها من التسارع الي 100 كم في الساعة في 12.1 ثانية. 

 

اما السيارة بي واى دي F3  موديل 2022 ، فتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر ومتاحة بالناقل المانيوال فقط في مصر. 

 

وتضم السيارات بي واى دي F3 ، مجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD .

 

ودعمت طرازات بي واى دي F3 ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي .

 

ويأتي سعر السيارة بي واى دي F3 موديل 2021 ، الفئة المانيوال 174 ألف جنيه بدلاً من 171 ألف جنيه ، بزيادة 3000 جنيه.

 

اما سعر السيارة بي واى دي F3 موديل 2022 ، بسعر 177 ألف جنيه بدلاً من 174 ألف جنيه ، بزيادة 3000 جنيه.

السوق المصري 2021 بى واى دى موديل 2022 F3 موديل 2022 التجهيزات

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13- 4 - 2021

أرخص 5 سيارات زيرو فئة الـSUV في مصر

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

تزامنا مع بداية شهر رمضان.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة

اشهر 5 سيارات تغيرت اسعارهم منذ بداية ابريل .. تعرف عليهم

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 8 أبريل 2021

سيات تكشف عن طرازات سيارة ليون المحدثة موديل 2021

ترشيحاتنا

في ذكري استشهاده.. مالا تعرفه عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

أخبار التكنولوجيا.. أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر.. خطوات بسيطة لجعل رسائل واتساب الواردة "غير مقروءة"

نشرة مرور الطرق الصحراوية.. سيولة تامة بدون تأثيرات على حركة السيارات

اليوم.. انتهاء الأعمال الخرسانية في البرج الأيقوني

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين.. الزمالك يفتح حسابا بالبنوك لتلقى التبرعات.. "الصحة" تكشف جديدًا عن وضع الموجة الثالثة لـ كورونا.. وسعر السيارة الكهربائية محلية الصنع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ