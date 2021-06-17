بعد طرحها رسميا .. تعرف على أسعار بي واي دي F3 موديل 2022

أعلنت شركة بي واي دي من خلال وكيلها الرسمي في مصر عن طرح موديلات 2022 من طرازات بي واي دي F3 في السوق المصري .

وقالت الشركة أنه قد تم زيادة سعرية في موديلات 2021 و 2022 للسيارة بي واي دي F3 وصلت الي 3000 جنيه .

وتتوفر السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 في الفئة المانيوال فقط في مصر في الوقت الحالي ، بينما الفئة الثانية الأوتوماتيك لم تطرح بعد .

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة بطول 4533 مم ، و عرض 1705 مم ، و ارتفاع 1490 مم ، و سعة الشنطة الخلفية 360 لترًا .

وتستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 ، قوتها من محرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات ينقل القوة للعجلات الأمامية من السيارة بما يمكنها من التسارع الي 100 كم في الساعة في 12.1 ثانية.

اما السيارة بي واى دي F3 موديل 2022 ، فتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر ومتاحة بالناقل المانيوال فقط في مصر.

وتضم السيارات بي واى دي F3 ، مجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD .

ودعمت طرازات بي واى دي F3 ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي .

ويأتي سعر السيارة بي واى دي F3 موديل 2021 ، الفئة المانيوال 174 ألف جنيه بدلاً من 171 ألف جنيه ، بزيادة 3000 جنيه.

اما سعر السيارة بي واى دي F3 موديل 2022 ، بسعر 177 ألف جنيه بدلاً من 174 ألف جنيه ، بزيادة 3000 جنيه.