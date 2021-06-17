خلي بالك.. استمرار غلق مطلع الدائري من الأوتوستراد باتجاه المنيب

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة نشر خدمات مرورية بمحيط غلق مطلع الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد باتجاه مناطق المنيب.

يأتي ذلك تزامناً مع استكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائري مع محور الأوتوستراد، ضمن مشروع توسعة الدائري.

و يستلزم التطوير تنفيذ غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي ويرغب في الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات فمناطق الكورنيش.

استقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالاتجاهين لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسعية، الاستبقاء على عرض (10) متر بكل اتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولي، على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة شهر.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.