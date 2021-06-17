الإسكان تعلن إكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إكتمال الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونة بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعدما شارك وزير الإسكان ومديري الشركة الصينية العامة الهندسية المعمارية CSCEC – إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، للطابق ال 78 فى صب آخر قطعة خرسانة فى البرج الأيقونى.

ويشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد البرج الأيقونى أشهر وأطول برج فى افريقيا كلها، وتم تدشينه فى وقت قياسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تنفيذ 78 دورا بارتفاع 360 مترا بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

و يمثل البرج الأيقونى أحد أبرز المنشآت الضخمة بالمرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية وهو الأعلى فى إفريقيا بإرتفاع 385 مترا.

وتتولى الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC – إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم – أعمال تدشين منطقة الأعمال المركزية والتى تضم نحو 20 برجا باستخدامات متنوعة بينهم البرج الأيقونى والذى يعد أعلى برج فى إفريقيا يُقام بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من الأعمال المتكاملة على مستوى البناء الخارجي بمنطقة الأبراج نهاية شهر أكتوبر 2021،حيث تمثل منطثة الأعمال المركزية بالعاصمة أحد أهم العلامات المميزة والتى ستصبح مزارا سياحيا بإنتهاء كافة الأعمال بها .



