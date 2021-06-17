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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الجيزة وشركات إلحاق العمالة بالخارج يبحثان عودة العمالة المصرية لليبيا

صدى البلد

عقد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا مع مجلس إدارة شعبة أصحاب شركات إلحاق العمالة بالخارج برئاسة أحمد سعد، وحضر اللقاء عادل رزين أمين عام الغرفة.

 

وذلك لمناقشة وبحث آلية تنظيم عمليات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا خلال المرحلة القادمة في إطار الجهود المصرية المشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية لعودة العمالة المصرية للسوق الليبية.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الاجتماع تناول ضرورة وضع خطة مناسبة تساعد على توفير افضل عروض متاحة للعمالة المصرية في السوق الليبي عقب عودة حركة التنقل بين البلدين لطبيعتها، مشيرا إلى أن ممثلي الشعبة أجمعوا على أن ليبيا تعد من أفضل الأسواق الجاذبة للعمالة المصرية وانها من أفضل الدول في العائد المادي، متوقعين أن يستوعب مجالات مختلفة ومتنوعة للعمل.

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وأشار إمبابي إلى أن الغرفة وقعت على اتفاقيتين تأخي مع غرفتي التجارة بمدينتي درنة وطبرق تضمن تبادل الخبرات العلمية والفنية المجالات التجارية و الاستثمارية إضافة إلى تسهيل الفرص المناسبة لشركات العمالة المصرية خلال الفترة القادمة، إضافة إلي تنظيم معارض مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أن الدولة المصرية لن تسمح بخروج أي عامل لأي دولة دون ضمانات، مشيرا إلى أن التوقعات تشير بأن عمليات إعمار ليبيا قيد يشارك فيها 3 ملايين مصري.
 

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