بعد طرح البرومو.. 7 معلومات عن فيلم العارف

تمكن فريق عمل فيلم “ العارف ..عودة يونس ” ، من لفت الانظار بمجرد طرح بوسترات العمل ،وفى السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عن العمل عقب طرح البرومو الخاص به :

1-فيلم " العارف .. عودة يونس " بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

2- إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجلا ومن تأليف محمد سيد بشير .

3- تم تصويره الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .

4- أستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث اوهم متابعبه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

5- يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى .

6- استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

7- العمل من المقرر طرحه يوم 14 من الشهر القادم .