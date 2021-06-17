عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرح البرومو.. 7 معلومات عن فيلم العارف

صدى البلد

تمكن فريق عمل فيلم “ العارف ..عودة يونس ” ، من لفت الانظار بمجرد طرح بوسترات العمل ،وفى السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عن العمل عقب طرح البرومو الخاص به  : 

 

1-فيلم " العارف .. عودة يونس " بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

 

2-  إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجلا ومن تأليف محمد سيد بشير . 

 

3-  تم تصويره الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .

شاهد.. برومو فيلم العارف لـ أحمد عز

أكرم حسني يهنئ أحمد فهمي على بطولة فيلم العارف

4- أستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث اوهم متابعبه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم . 

 

5- يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى .

 

6-  استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

 

7- العمل من المقرر طرحه يوم 14 من الشهر القادم .

 

احمد عز احمد فهمي فيلم العارف فيلم العارف عودة يونس محمود حميدة موعد طرح ال برومو فيلم العارف محمد ممدوح بعد طرح البرومو

ترشيحاتنا

مكافآت استثنائية فى الترجي لتخطى عقبة الأهلي بأبطال إفريقيا

23 جنيها.. تراجع أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم

المؤسسة العسكرية.. قائد الجيش اللبناني يحذر من فوضى وانهيار| تفاصيل

الحاصلات الزراعية: 450 مليون دولار صادراتنا للسعودية.. والاشتراطات الجديدة لن تكون عائقا

علاء عبدالعال يستقر على تشكيل أسوان في مواجهة الزمالك

رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تدشين أول خطوط لإنتاج التابلت واللاب توب.. ونمتلك أحدث كاميرات المراقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

مصور فيديو واقعة التحرش بطفل قطار الصعيد يكشف سبب عدم تدخله لإنقاذه.. فيديو

العمالة والأرامل والمطلقات.. التموين تكشف الفئات المستحقة للدعم بدءا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. مي سليم تستعرض أناقتها على إنستجرام

رفقة حفيدتها.. سوسن بدر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ