المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في سرقة محل مجوهرات بـ مركز طوخ

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم صادق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بالشروع في سرقة محل مصوغات ذهبية بناحية العمار بدائرة مركز طوخ، تحت تهديد سلاح ناري.

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التصريح بدفن سائق لقي مصرعه في تصادم سيارة وموتوسيكل بطوخ



جاء في أمر النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه أثناء تواجد المجني عليه " صبري م "62 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية بناحية العمار مركز طوخ فوجئ بوجود المتهم "عبد العال أ. ع." الذي اقتحم المجل وأشهر سلاحا ناريا في وجهه بقصد سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح إلا أنه قد أوقف جريمته لسبب لادخل لارادته فيه، وهو تدخل أحد المواطنين وتم ضبطه بمعرفة الأهالي متلبسا.



وتم توجيه عدة اتهامات للمتهم منها الشروع في سرقة المصوغات الذهبية بطريق الإكراه وإحرز سلاح ناري وإحراز ذخائر تعمل بالسلاح الناري وصدر الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات ومصادرة الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطة وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.



تعود الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي عندما تلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا يفيد بضبط عاطل أثناء محاولته سرقة محل مجوهرات ذهبية بقرية العمار دائرة المركز .



وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات بنها التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.



من ناحية اخري أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن سائق لقى مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية موتوسيكل عندعزبة الباشا على طريق قرية نامول بعد توقيع الكشف الطبى عليه، كما امرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق قرية نامول بدائرة مركز طوخ قرب عزبة الباشا أسفر عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخرين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحد الأشخاص، مقيم بقرية كفر سعد دائرة مركز بنها إضافة إلى حالتي إصابة تم نقلهما إلى مستشفى قليوب وتحرر المحرر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.