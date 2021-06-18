بحضور وفد من التنسيقية| صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة "بإيدينا" تتضمن ابتكار وتنفيذ المتعافين من تعاطى المخدرات أعمال الموبيليا والأثاث

صندوق مكافحة الإدمان:

22.4 % ممن استفادوا بالخدمات العلاجية بمركز العزيمة بالمنيا حاصلين على مؤهل جامعي.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب:

ما شاهدناه بمركز العزيمة بالمنيا يدعو للفخر ويؤكد شباب مصر أقوى من المخدرات.



أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة تحت عنوان "بإيدينا" ،تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بمرافقة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، النائبة رضوى إسماعيل وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ،عضو لجنه التضامن بمجلس النواب و النائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، والنائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب

،كما ضم أعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأستاذ احمد نجيب والأستاذ محمد فهمي واحمد مجدي لجنه التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب.

ونجح المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان من تصميم كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان ،ومن المقرر أن تفتتحه السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مركز العزيمة بالمنيا يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سريرًا ويخدم الكثير من المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية، ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم “خماسي” وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، ،كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".

وأضاف "عثمان" أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة "هو الدمج" من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني “العلاج بالعمل” والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة " بداية جديدة " لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين.

لافتا الى انه خلال العامين الماضيين تم تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمركز لأبناء محافظات المنيا وأسيوط والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى ،وأن 22.4 % ممن استفادوا بالخدمات داخل المركز حاصلين على مؤهل جامعي و8.2% مؤهل فوق المتوسط و35.9% ثانوى فنى و5.7% حاصلين على ثانوية عامة و8.2% حاصلين على الاعدادية و11% حاصلين على الابتدائية و8.6 % أميين.

وفيما يتعلق بإعمار المستفيدين من الخدمات العلاجية بمركز العزيمة بالمنيا ،أشار "عثمان" الى أن 8.7% كانت أعمارهم أقل من 20 عاما و46% كانت أعمارهم من 20 الى 30 عاما و38% تراوحت أعمارهم من 31 الى 40 عام و6.9% أكثر من 40 عاما.

كما أن اكثر مواد التعاطى وفقا لبيانات المستفيدين من الخدمات بالمركز كان الهيروين بنسبه 61% والحشيش 59.2% والترامادول 46.3% والكحوليات 10.6% وأفيون 6.9% والاستروكس والفودو 1.4 %، بجانب التعاطي المتعدد " تعاطى أكثر من مادة مخدرة.

وأضاف النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب أن مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بالمنيا يتميز بتوفير الخدمات لمرضى الإدمان قائلا: فخور بزيارة المركز اليوم مع أعضاء مجلس النواب.

من جانبه أعرب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عن سعادته بتواجده مع أعضاء مجلس النواب وشباب تنسيقية شباب الأحزاب داخل مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان المركز وان ما شاهدناه من توفير كافة الخدمات والتأهيل مرضى الإدمان يؤكد اهتمام الدولة وحرصها على الشباب.

وتابع: أننا كنواب برلمان بلجنة التضامن وأعضاء تنسيقة شباب الأحزاب دورنا رقابى ومتابعة ما تقوم به وزارة التضامن مؤكدا ان ما يحدث داخل مركز العزيمة بالمنيا شء مبهر ويدعو للفخر يجعلنا نؤكد "شباب مصر أنتم حقيقى أقوى من المخدرات".

وقال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ ان زيارته اليوم لمركز العزيمة بالمنيا بمرافقة أعضاء مجلس النواب يدعونا للفخر بسبب ترفير كافة الخدمات وتأهيل مرضى الإدمان وكذلك تدريبهم على الحرف المهنية التى يحتاجها سوف للعمل.

وحرص وفد تنسيقية شباب الأحزاب على تفقد المركز وإجراء حوارات مع المتعافين والسماع لهم مؤكدين أن ما تقوم به وزارة التضامن ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان بالمركز يدعو للفخر بسبب حرص الصندوق على توفير كافة الخدمات لمرضى الإدمان حتى التعافى بجانب تدريبهم عادى حرف يحتاجها سوف العمل.

على جانب أخر شارك أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، المتعافين من الإدمان لعب كرة القدم تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

مؤكدين أن المركز يتمتع بكافة الخدمات، وأن ما شاهدوه اليوم يؤكد مدى حرص الدولة على توفير كافة الخدمات لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان كذلك الحرص على تمكينهم اقتصاديا بعد التعافي.