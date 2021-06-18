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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

والد المجنى عليه
والد المجنى عليه يتحدث لصدى البلد

" ابنى نطق الشهادة قبل ما يموت .. وطعنوه غدر بالمطواة وعايز حقه " .. بهذه الكلمات بدا والد الشاب علاء سيف الذى لقي مصرعه على يد أحد جيرانه فى مشاجرة بمنطقة منشية النور بمدينة بنها بـ محافظة القليوبية.

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وقال علاء محمود والد المتوفى خلال حديثه لـ " صدى البلد " ابنى سيف طول عمره فى حاله وعمره ما زعل حد منه وكل اهالى المنطقة يشهدوا بذلك ، مشيرا انه يوم الواقعة خرج سيف من الشقة وهو زعلان منى لانه كان عاوز اشترى له عربية.
وتابع قائلا " قولت له يا ابنى هعمل لك مشروع احسن من العربية لكنه رفض ونزل زعلان من البيت وبعدها سمعت خبر وفاته " ، مضيفا سيف طلب الموت قبل الواقعة بساعات وقالى يابابا " انا نفسى اموت وارتاح من الدنيا ".
واشار والد الشاب ان نجله سيف فور خروجه من المنزل شاهده المتهم وشقيقه الاصغر وتشاجروا معه بسبب كيس شيبسى كان معاه ثم قام أحدهم بطعنه فى الصدر ولقى مصرعه فى الحال.
ووجه علاء محمود الشكر إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية لسرعة ضبط قاتل ابنه والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة مطواة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وأوضح أن المباحث استمعت إلى أقواله في جريمة قتل ابنه حيث أكد أن المتهم أقدم على قتله بسبب خلافات بينهما بسبب الهزار الثقيل نتج عنه مشاجرة بينهما مؤكدا أن المباحث تمكنت من إلقاء القبض علي المتهم بسرعة بعد هروبه من منزله
وأضاف أن النيابة ما زالت تجري تحقيقاتها في الواقعة وسماع كافة الأطراف وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد له في المحكمة الجزئية التي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات
وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد محمدي، رئيس مباحث القليوبية بوجود مشاجرة وقتيل بدائرة قسم أول بنها.


وتبين من التحريات التي قادها المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها، أن المجني عليه يدعى "سيف علاء "، 21 سنة، لقي مصرعه أثناء مشاجرة مع جاره يدعى "عمر ي."، 20 سنة عاطل بسبب مشادة كلامية بينهما في منطقة منشية النور تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بطعن المجني عليه بمطواة بجرح نافذ بالصدر أودى بحياته.

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بنها منطقة منشية النور منشية النور محافظة القليوبية مقتل شاب

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