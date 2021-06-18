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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مفاجيء.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-6-2021

صدى البلد

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الجمعة 18 يونيو2021 تراجعاً بقيمة 23 جنيها مع الهبوط العنيف لسعر أوقية الذهب بأكثر من 70 دولارا حتي الان.

وتأتي تلك التراجعات في المعدن النفيس وسط قوة الدولار الأمريكي الذي سجل أكبر ارتفاعا لأعلي مستوى في شهرين ومع إعلان الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة الأساسي مرتين بحلول نهاية عام 2023.

وكشفت مراقبون لسوق الذهب، أن أسعار المعدن النفيس ستستمر في الهبوط خلال الساعات القليلة القادمة على المستوى العالمي والمحلي في ظل ارتفاع أسعار الدولار وتوقعات رفع معدلات الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر حاليا 768 جنيه،  بانخفاض 23 جنيها مقارنة بسعر 791 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً بقيمة 19.8 جنيه ليبلغ 658.2 جنيه حاليا، مقارنة بسعر 678 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24
وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر تراجعاً بقيمة 26.3 ليبلغ نحو 877.7 بدلا من  904 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ليسجل 6232 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877.7 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار
وسجل سعر الأوقية نحو 1780 دولار خلال تعاملات اليوم في البورصات العالمية.
أسعار الذهب تعمق خسائرها بأكثر من 70 دولارا
وعمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس وفقدت أكثر من 70 دولارا مع ارتفاع أسعار الدولار لأعلي مستوى في شهرين ، ومع إعلان الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة الأساسي مرتين بحلول نهاية عام 2023.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 3.9% أو بنحو 73.40 دولار عند 1788.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 03:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2% أو بمقدار  22.42 دولار إلى 1789.05 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 5.4% عند 26.31 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين 2.6% عند 1095.55 دولار للأوقية، بينما هبط سعر البلاديوم الفوري 3% إلى 2750.50 دولار للأوقية.

من جانب أخر ارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات- بنحو 0.7% عند 91.790 نقطة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بتراجعها إلى 360 ألفًا.

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