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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موقف بطولي.. طالبة تنقذ إحدى الفتيات من محاولة خطف.. تفاصيل

طالبة تنقذ احدي الفتيات
طالبة تنقذ احدي الفتيات من محاولة خطف

بدون أي خوف أو تردد أدت طالبة موقف بطولي عندما أنقذت فتاة لم تتعد الـ 11 عامًا من عمرها من محاولة خطف على يد رجل كان يتتبعها بعد خروجها من مدرستها.

وحسب ما ورد في صحيفة «الديلي ميل» البريطانيا رصدت إيما كارليل، البالغة من العمر 15 عامًا،  وهو رجل يقترب من فتاة أثناء عودتها إلى منزلها في مدينة مرزيسايد الإنجليزية.

وأوضحت الطالبة التي أنقذت الفتاة أنها سمعت هذا الشخص عن طريق الصدفة يقول للفتاة: «أنا صديق والدك، ألا تتذكريني؟ لقد زرت منزلكم من قبل».

وأضافت إيما أنها شاهدت الفتاة وهي ترد عليه، قائلًا: «لا أعرفك» ثم تقوم بإخراج هاتفها، ليرد عليها الآخر سريعًا: «لست بحاجة إلى الاتصال بأي شخص، أنت تعرفي من أنا، أنا صديق والدك».

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وأشارت إيما إلى أنها شاهدته وهي يتتبعها بعد ذلك أثناء سيرها في أحد الزوايا حتى قررت التدخل والصراخ بصوت عالي، قائلةً: « يا بيثاني! سيعود أبي إلى المنزل الليلة بعد تدريب الشرطة».

ولفتت إيما إلى أن الفتاة نظرت إليها على الفور فاتحة عينيها بقوة وكأنها تشكرها على ما فعلت حيث فر الرجل هاربًا على الفور بمجرد سماع كلماتها نحو محطة قطار قرية والأسى.

وأبلغ والد الفتاة عما حدث لها، كما كتب عبر تطبيق «فيسبوك» تحذيرًا للآباء الآخرين، تلقى المنشور مئات التعليقات التي تثني على إيما "لتفكيرها السريع" و "شجاعتها".
 

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