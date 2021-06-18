ملك أحمد زاهر .. 10 صور تكشف عن أناقتها ورشاقتها بعد خسارة وزنها

تصدرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات و الأيام الماضية و ذلك بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام بصورة تكشف عن رشاقتها و تخلصها من الوزن الزائد.

قد تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي هذه الصورة لـ ملك أحمد زاهر و أشادوا بجمالها و أناقتها بعد تخلصها من الوزن الزائد مما جعلها محط أنظار الجميع خلال الأيام الماضية.

كشفت صور ملك أحمد زاهر على الأنستجرام عن رشاقتها و أناقتها و أختيارها للإطلالات التي تتناسب مع قوامها و تبرز قوامها الممشوق و الرشيق.

إطلالات ملك أحمد زاهر

تحرص ملك أحمد زاهر على أختيار الأزياء العصرية و المواكبة لأحدث صيحات الموضة كما تفضل التنوع و التجديد دائما و عدم السير على وتيرة و احدة في عالم الأزياء و الموضة .

كما تعتمد ملك أحمد زاهر على فساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة الراقية و الأنيقة التي تزيد من جاذبيتها و تمنحها إطلالة أنثوية و مظهرا جذابا، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.

يذكر أن شاركت ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

إليكم الصور ..

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